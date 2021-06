Netflix arruola Spielberg, in arrivo più film

Netflix ha annunciato di aver concluso un accordo pluriennale con lo studio Amblin Partners di Steven Spielberg per la realizzazione di una serie di film originali già a partire dalla fine di quest’anno.

Un colpo clamoroso per la piattaforma streaming, che porta a casa la collaborazione con un regista, tra i più importanti della storia del cinema, che non è mai stato molto vicino alle politiche del player. Strenuo difensore della visione in sala, Spielberg aveva espresso la sua perplessità di fronte alle presenza agli Oscar dei film proposti in streaming.

L’accordo non mette in discussione gli storici rapporti tra Amblin e Universal Pictures, che nel dicembre 2020 hanno rinnovato la collaborazione per altri cinque anni. Il lavoro con Netflix sarà parallelo a quello con Universal.

Non si tratta, tuttavia, di una prima volta: Amblin era nella produzione di ‘Il Processo ai Chicago 7’ di Aaron Sorkin, che ha trovato una distribuzione proprio sulla piattaforma.