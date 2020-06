New Pokémon Snap per Nintendo Switch: uscita e trailer ufficiale, ecco il VIDEO

New Pokémon Snap per Nintendo Switch: uscita e trailer ufficiale, ecco il...

Ci siamo è ufficiale: New Pokémon Snap per Nintendo Switch è in uscita: il gioco per fotografare i Pokèmon torna in nuova veste che viene anticipata anche da un primo trailer.

Come funziona, quando arriva, e cosa ci sarà di certo tra le novità? Ecco tutte le anticipazioni, indiscrezioni e conferme.

New Pokémon Snap per Nintendo Switch: uscita e trailer ufficiale

New Pokémon Snap torna ed è ufficiale: il grande ritorno di un dei giochi più popolari della serie sarà su Nintendo Switch. L’uscita è confermata dal primo trailer che evidenzia le caratteristiche del gioco in arrivo sulla console portatile e ibrida, confermando le voci arrivate in precedenza.

Fotografare Pokémon con la propria macchina fotografica: questo il target di New Pokémon Snap che sembra riproporre le caratteristiche dello storico titolo uscito per Nintendo 64, aggiornato con una nuova veste grafica, nuovi elementi di gameplay e tutte le creature conosciute fino a oggi.

aggiornamento ore 1.45

New Pokémon Snap: quando esce e caratteristiche

L’annuncio del gioco ha fatto sobbalzare dalla sedie i fan: Pokémon Snap ha segnato una generazione, e nel 1999 permetteva di portare all’ennesima ‘potenza’ il brand Pokémon, permettendo di fotografare i ‘mostri’ di prima generazione mentre si spostano nei loro habitat naturale.

Come un esploratore ogni gamer da allora si è fatto prendere ed ha a lungo atteso di rivedere un nuovo gioco che riportasse a galla le modalità di Pokémon Snap.

Ora è tutto vero. Ecco il trailer ufficiale:

aggiornamento ore 7.41

Paesaggi tropicali, praterie, grandi oceani e altre location saranno lo scenario dell’isola di New Pokémon Snap dove le popolari creature possono girare libere e allo stato brado, pronte per essere catturate dai visitatori.

Nessuna Pokéball però: in questo nuovo gioco sarà ancora una volta una fotocamera lo strumento chiave. Saranno da cercare creature dalla prima all’ottava generazione (nel trailer si vede anche Scorbunny, lo starter di fuoco proveniente da Spada e Scudo).

La data d’uscita di New Pokémon Snap è ancora sconosciuta: il trailer indica che il gioco è ancora in fase di realizzazione e il titolo potrebbe arrivare entro fine 2020 o nei primi mesi del 2021.

aggiornamento ore 10.31