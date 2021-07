New York, tenta di rapire bimbo: madre lo salva tirandolo fuori dal finestrino – Video

Ha salvato suo figlio di 5 anni da un tentativo di rapimento a New York. Una scena drammatica ripresa da una telecamera di sorveglianza presente in strada: un video poi diffuso su Twitter dalla polizia di NY, che ha chiesto informazioni agli utenti per rintracciare i due uomini che avevano tentato il sequestro. L’episodio è avvenuto giovedì sera, intorno alle 20, nel Queens. La donna stava camminando per strada con i suoi tre figli, quando uno dei due uomini ha preso il piccolo e lo ha trascinato nell’auto dov’era il complice. La madre e gli altri figli sono subito intervenuti e la donna, come mostrano le immagini, è riuscita a tirar fuori il bimbo dal finestrino. Ieri poi la polizia è riuscita ad arrestare l’uomo che le ha materialmente strappato il bambino: si tratta di un 24enne che è stato accusato di tentato rapimento.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021