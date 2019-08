Neymar torna al Barcellona, affare fatto! Ora Dybala al PSG?

Il mercato si chiude col botto e potrebbe innescare un effetto domino in grado di coinvolgere i maggiori club europei. Neymar, infatti, torna al Barcellona, la squadra che lo ha portato in Europa e che lo ha consacrato come uno dei calciatori più forti del mondo.

Il brasiliano è stato prelevato dal PSG appena due stagioni fa per la cifra record di 222 milioni di euro. Un’esperienza, quella francese, che non ha però convinto ‘O Ney, desideroso di tornare in Spagna, dove è riuscito a giocare il miglior calcio della sua carriera. Era conteso tra Real Madrid e Barcellona, alla fine ha avuto la meglio la sua ex squadra. La trattativa è stata definita in questi minuti, a breve arriverà la firma che sancirà il clamoroso ritorno.

Neymar al Barcellona sblocca Dybala al PSG?

Il trasferimento di Neymar come detto innescherà un valzer di punte a livello europeo che potrebbe coinvolgere anche la Juve. Già, perché non è un mistero che il PSG abbia messo da tempo gli occhi su Dybala, e la cessione di Neymar al Barcellona potrebbe sbloccare la trattativa.

Con l’argentino in Francia i bianconeri cercherebbero poi un altro attaccante, e non è difficile credere che possano puntare su Icardi, fuori dal progetto Inter e in cerca di rilancio. Il domino è iniziato innescato dal clamoroso ritorno di Neymar in blaugrana.