Niccolò Fabi: “il cambiamento tra la memoria e la prospettiva”

“È un disco sulla ricerca di un equilibrio all’interno di un cambiamento tra la memoria e la prospettiva. La scelta difficile tra cosa conservare e cosa lasciare andare, come evolversi e trasformarsi rispettando la propria identità. Come trarre forza da ciò che ci è stato consegnato come tradizione e allo stesso tempo avere il coraggio di tradire quel percorso”.

Domani, venerdì 11 ottobre, esce in tutti i negozi di dischi, in digital download e su tutte le piattaforme streaming ‘Tradizione e tradimento’, il nuovo album di Niccolò Fabi, disponibile in versione CD, vinile e digitale.

A 3 anni e mezzo di distanza da “Una somma di piccole cose”, album che ha segnato un punto fondamentale per la ventennale carriera del cantautore, Niccolò Fabi torna con un nuovo album che parla di scelte e che rappresenta esso stesso una scelta: quella di scrivere solo quando si è mossi da una reale ispirazione e necessità.

Anticipato dai brani “Io sono l’altro” e “Scotta”, il disco “Tradizione e tradimento” è un viaggio poetico e sonoro composto da 9 canzoni che si muovono sempre sul filo che unisce l’analogico al digitale, il calore acustico e l’elettronica tagliente.

Scritto e registrato tra Roma e Ibiza, “Tradizione e Tradimento” è il risultato di un lavoro corale che vede alla produzione artistica Niccolò Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, storici amici e compagni di viaggio e di palco. Questa la tracklist di “Tradizione e tradimento”: “Scotta”, “A prescindere da me”, “Amori con le ali”, “Io sono l’altro”, “I giorni dello smarrimento”, “Nel blu”, “Prima della tempesta”, “Migrazioni” e “Tradizione e tradimento”.

Determinante sui 3 brani, Amori con le ali”, “Nel blu” e “A prescindere da me”, la collaborazione, dal suo studio di Ibiza, con Costanza Francavilla, musicista e produttrice romana. Yakamoto Kotsuga, produttore e compositore di colonne sonore, ha invece caratterizzato l’arrangiamento di “Io sono l’altro”.

Completano la squadra che ha collaborato al disco Riccardo Parravicini che lo ha registrato e mixato, e i musicisti Daniele “mr Coffee” Rossi, Fabio Rondanini e Max Dedo. La copertina di “Tradizione e Tradimento” è una foto scattata da Niccolò Fabi in Mozambico. Il packaging di CD e vinile è stato realizzato con carta riciclata.

Il nuovo album verrà raccontato da Niccolò Fabi a partire da domani, venerdì 11 ottobre, nelle principali città italiane. Di seguito gli appuntamenti: 11 ottobre a La Feltrinelli di MILANO (Piazza Piemonte, 2 – ore 18.30), 12 ottobre a La Feltrinelli di TORINO (Piazza C.L.N., 251 – ore 18.30), 13 ottobre a La Feltrinelli di Padova (Via San Francesco, 7 – ore 18.30), 14 ottobre a La Feltrinelli di BOLOGNA (Piazza Ravegnana, 1 – ore 18.00), 15 ottobre a La Feltrinelli di ROMA (Via Appia Nuova 427 – ore 18.00), 16 ottobre a La Feltrinelli di FIRENZE (Piazza della Repubblica, 26 – ore 18.00), 17 ottobre a La Feltrinelli di NAPOLI (Piazza dei Martiri – ore 18.00), 18 ottobre a La Feltrinelli di BARI (Via Melo, 119 – ore 18.30), 19 ottobre a La Feltrinelli di PALERMO (Via Cavour, 133 – ore 17.00) e il 21 ottobre al Mondadori Bookstore di CAGLIARI (Via Roma, 65 – ore 18.00).

Da dicembre, inoltre, Niccolò Fabi farà il suo ritorno live nei teatri italiani. Il concerto vedrà sul palco Niccolò Fabi con Roberto Angelini, Pier Cortese, Alberto Bianco, Daniele “mr coffee” Rossi e Filippo Cornaglia.

Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest:

27 novembre – Cascina (PI) – La città del teatro (data zero); 1 dicembre – Ravenna – Teatro Dante Alighieri (Biglietti Esauriti); 2 dicembre – Milano – Teatro Degli Arcimboldi (Biglietti Esauriti); 8 dicembre – Pescara – Teatro Massimo; 10 dicembre – Cosenza – Teatro Rendano; 12 dicembre – Catania – Teatro Metropolitan; 13 dicembre – Palermo – Teatro Golden; 19 dicembre – Trento – Auditorium Santa Chiara ; 20 dicembre – Vicenza – Teatro Comunale (Biglietti Esauriti); 21 dicembre – Vicenza – Teatro Comunale (Biglietti Esauriti); 7 gennaio – Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine; 8 gennaio – Trento – Auditorium Santa Chiara; 10 gennaio – Bologna – Teatro EuropAuditorium; 11 gennaio – Firenze – Teatro Verdi; 12 gennaio – Torino – Teatro Colosseo; 13 gennaio – Genova – Teatro Politeama Genovese; 19 gennaio – Roma – Auditorium Parco della Musica; 20 gennaio – Roma – Auditorium Parco della Musica; 21 gennaio – Napoli – Teatro Augusteo; 22 gennaio – Bari – Teatro Team; 24 gennaio – Ancona – Teatro Le Muse; 25 gennaio – Assisi – Teatro Lyrick; 29 gennaio – Bergamo – Teatro Creberg; 30 gennaio – Parma – Teatro Regio

I biglietti per le date di Ravenna, Milano ed entrambi gli show previsti a Vicenza, sono esauriti. I biglietti per tutte le altre date del tour sono disponibili in prevendita sul sito di Ticketone e nei punti vendita e prevendita abituali (http://bit.ly/NiccoloFabiTour). Radio partner del tour è Radio Capital.

