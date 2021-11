No green pass, Viminale: “Rischio contagi, questori potranno vietare manifestazioni”

Piazze no Green Pass e potenziale aumento dei contagi. I “questori ora potranno vietare cortei”, lo stabilisce una direttiva del Viminale che precisa come le “restrizioni” potranno essere “valide anche per manifestazioni su altri temi”. C’è, si legge, “diritto al dissenso ma elevate criticità per ordine pubblico”. “Dalle manifestazioni effetti negativi su fase ripresa” si sottolinea nella direttiva, che chiama i “prefetti” a individuare i “luoghi interdetti alle manifestazioni” da cui deriva un “potenziale pericolo per l’aumento dei contagi”.

“Si conferma che la cornice istituzionale più idonea per una valutazione collegiale e complessiva delle diverse situazioni che vengono in evidenza è rappresentata dal comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica. È nell’ambito di questo contesto che dovranno essere valutati, grazie anche all’apporto dei sindaci nella loro veste di autorità sanitaria locale, i profili di criticità suscettibili di caratterizzare taluni luoghi del tessuto urbano cittadino, alla luce dell’andamento del fenomeno epidemiologico”.