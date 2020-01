Novara, uomo trovato morto: non è un clochard

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato su una panchina questa mattina, a Novara. Inizialmente indicato come un clochard, è stato in seguito identificato dalla Questura di Novara come un 45enne residente in via Asiago.

A notare l’uomo un passante, questa mattina intorno alle 7, che ha allertato il 118. A quanto è emerso, il corpo non presenta alcun segno di violenza, rimangono da capire le ragioni del decesso e in che circostanze l’uomo è morto.

In base ai primi rilievi, il 45enne sarebbe morto per il freddo. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso