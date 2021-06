Brutto incidente sulla Pontina nelle scorse ore all’altezza di Casalazzara, in direzione Roma, tra via dei Rutuli e via Laurentina, un’automobile si è ribaltata ed è stato sfondato il new jersey al centro della carreggiata.

La dinamica dell’incidente è da chiarire. Sul posto l’ambulanza e la polizia stradale per i rilievi. Pesanti le ripercussioni sul traffico anche a causa dei detriti del jersey finiti nella direzione opposta.

