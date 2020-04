Nuovo programma di Paolo Bonolis, arriva ‘La stanza del medico’: dove vederlo

Paolo Bonolis torna con una nuova trasmissione, tutta sul web. L’emergenza coronavirus ha reso impossibile la registrazione di nuovi programmi televisivi, Canale 5 sta mandando addirittura in onda repliche di Avanti un altro, programma di cui le registrazioni delle nuove puntate sono in archivio già da tempo. Il noto conduttore si era esposto in merito dicendosi contrario alla scelta della rete.

Bonolis ora torna con un altro programma, o per meglio dire, un altro prodotto, che curerà personalmente. Si chiama La Stanza del Medico e andrà in onda sul sito SDL Tv tutti i martedì a partire da domani 21 aprile. Un modo nuovo di comunicare, seppur senza telecamere, con diversi ospiti pronti ad intervenire nel corso delle puntate.

La stanza del medico, cos’è e di cosa parla

Lo stesso paolo Bonolis, attraverso un post su Instagram, ha parlato del nuovo progetto La stanza del medico: “Da martedì 21 aprile alle 21.30 un nuovo appuntamento settimanale su @sdl.tv “La Stanza Del Medico” con il prof. Roy de Vita. Al termine di ogni episodio andremo in diretta per rispondere alle vostre domande, mentre giovedì alle 18.30 (sempre in diretta su sdl.tv) riapriremo lo sportello della stanza del medico per approfondire l’argomento. LA STANZA DEL MEDICO è una produzione SDL.TV. Seguiteci”.

Di cosa parlerà esattamente La stanza del medico? Anche a questa domanda ha risposto Bonolis: “La Sdl Tv vi mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento da seguire e al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il Senso della Vita, così, per non addormentare la mente”. Il tutto trasmesso dal sito della moglie, Sonia Bruganelli, SDL Tv.