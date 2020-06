Offerte giugno EasyJet, Ryanair e Alitalia: nuove regole e promozioni sui voli

Con l’inizio della fase 3 dell’emergenza ritorna progressivamente la libertà di spostamento e anche le compagnie aeree si preparano a ripartire, con nuove regole e le offerte già attive per il mese di giugno.

Fra queste, sicuramente Ryanair e EasyJet rilanciano con offerte sui voli molto interessanti, ma c’è anche Alitalia che inizia il mese con diverse proposte vantaggiose.

Vediamo allora cosa cambia da giugno per i voli, quali sono le offerte del momento per il mese e le nuove regole per Alitalia, EasyJet e Ryanair.

Ryanair, Easyjet, Alitalia: quando si può partire, quando riprendono i voli, offerte del mese e cosa cambia

Dal 21 giugno riprendono i viaggi con Ryanair. La compagnia low cost ha comunicato che i prezzi dei voli partiranno da 39,99 euro (da e per l’Italia) mentre dal mese di luglio le destinazioni saranno 500.

Alitalia ha invece fatto ripartire i voli per New York dal 2 giugno, ma gli aerei partiranno solo due volte a settimana per l’aeroporto JFK da Fiumicino. Dal 16 giugno, i voli per New York diventeranno 4 a settimana.

EasyJet ha già comunicato di aver ripreso i voli per l’estate anche da Bari e da Brindisi. Dal 1° luglio riparte il volo Brindisi– Basilea e Brindisi-Milano e dal 22 luglio la rotta Brindisi–Parigi Orly. Ad agosto da Brindisi si potrà andare a Londra e da Bari verso Nantes.

Le offerte Ryanair, Alitalia, Easyjet di Giugno 2020

Con Ryanair chi prenota un biglietto per la Spagna entro il 30 giugno 2020 potrà risparmiare moltissimo. Ad esempio, un volo Milano Bergamo verso Valencia il 13 luglio costa 14,99 euro in tariffa Value, con una piccola borsa compresa (di quelle che vanno sotto il sedile).

Alitalia continua invece la promozione legata al cambio biglietto gratuito, fino al 30 giugno. Ottima offerta la Milano Linate verso Atene per il 2 agosto, a 79,46 euro (ma ci sono pochi posti disponibili), con il ritorno più economico il 10 agosto a 66,64 euro.

EasyJet riparte invece dal 15 giugno e offre 1 milione di posti disponibili a 29,99 euro. Per tutta l’estate ci saranno varie destinazioni disponibili a questa cifra, con la riapertura imminente anche della base di Napoli Capodichino.