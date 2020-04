Oggi in TV: Omaggio a Luis Sepulveda su Rai5 venerdì 17 aprile alle 12.30

Oggi in TV: Omaggio a Luis Sepulveda su Rai5 venerdì 17 aprile...

L’omaggio di Rai5 a Luis Sepulveda con un vero e proprio ritratto di uno scrittore del sud del mondo, che amava l’Italia ed era capace, in mille forme, di toccare corde sentimentali da generazione a generazione.

Dopo l’annuncio della morte del grande autore, che purtroppo ha lasciato cari e fan troppo presto, da più parti si è sentita l’esigenza di omaggiarne l’arte.

Omaggio a Luis Sepulveda su Rai5: a che ora e di cosa parla

Tantissime le opere di Sepulveda conosciute dai più, ma indubbiamente per molti il grande autore resta celebre per la altrettanto celeberrima storia della Gabbianella e il gatto. Ma Luis Sepulveda resterà immortale per tanto tanto altro.

“Sono uno scrittore perché non so fare altro che raccontare storie. Ma sono anche un essere sociale, un individuo che rispetta sé stesso e intende occupare un piccolo posto nel labirinto della storia. Da questo punto di vista, sono il cronista di tutti coloro che giorno dopo giorno vengono ignorati, privati della storia ufficiale, che è sempre quella dei vincitori”.

Si raccontava così Luis Sepulveda parlava di sé e della sua scrittura nel documentario “Luis Sepúlveda, lo scrittore del sud del mondo” che Rai Cultura decide di proporre oggi.

Nella giornata odierna, venerdì 17 aprile alle 12.30 su Rai5 per un omaggio allo scrittore cileno appena scomparso.

Il documentario è una full immersion nello spirito sudamericano, tra incontri e viaggi nel “mondo alla fine del mondo”, dall’Amazzonia alla Patagonia, dall’Europa mitteleuropea alla Spagna, tramite appunto la vita e l’opera di Sepúlveda.

Celebre come attivista e grande narratore, Sepúlveda ha ottenutola fama internazionale nel 1989 con il suo primo romanzo: “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore”. Al talento dello scrittore, si aggrega poi l’impegno politico contro gli effetti lasciati in Sud America dalle dittature militari, a favore dell’ecologia militante, dei popoli indigeni del Sud America, contro il razzismo in Europa.

