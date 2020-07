Omicidio Cerciello, malore durante l’udienza: suocero sviene in aula

Attimi di paura nel corso dell’udienza per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Durante il processo infatti il suocero dell’uomo ucciso è stato colto da malore ed è svenuto in aula, come riporta Adnkronos. Immediato l’intervento del medico in aula: i giudici hanno sospeso l’udienza.

L’uomo è stato colto da malore mentre veniva fatta ascoltare la chiamata ai soccorsi la notte del 26 luglio, quando Mario Cerciello è stato ucciso a coltellate. A parlare al telefono era il collega Andrea Varriale, presente la sera dell’omicidio.

Notizia in aggiornamento.