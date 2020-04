Oroscopo 15 aprile 2020: previsioni di oggi

Eccoci davanti a un’altra giornata molto interessante dal punto di vista astrologico. Congiunzioni e opposizioni dei pianeti, cosa avrà più influenza per noi in base al segno? Lo scopriamo attraverso l’oroscopo di oggi.

A seguire le previsioni di oggi, 15 aprile 2020, per un confronto con gli ultimi pronostici.

Oroscopo 15 aprile: Ariete

Fai in modo di ottenere più supporto. Sapere chi ha le spalle, è dalla tua parte e ti promuoverà e ti aiuterà. Escludere coloro che hanno avuto l’opportunità di aiutare prima, ma non lo hanno fatto.

Oroscopo 15 aprile: Toro

La tua vita quotidiana non include automaticamente dire alle persone quanto sono amate. È qualcosa che devi aggiungere. Farai di tutto per mostrare alle persone che le apprezzi.

Oroscopo 15 aprile: Gemelli

I tuoi migliori amici a volte sono anche quelli che ti danno più dolore, lavoro extra e drammaticità. Sii aperto a rompere le vecchie abitudini e trovare nuovi modi di interagire che servano meglio tutti.

Oroscopo 15 aprile: Cancro

Le norme escono dalla finestra quando i creatori sono nella stanza. Sei una persona così. Le tue nuove idee sono solo una parte del pacchetto che ti accompagna. Non ti renderai nemmeno conto di quanto sei creativo.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 15 aprile: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 15 aprile: Leone

Hai lavorato duramente per imparare, acquisire esperienza pratica e vedere ciò che gli altri avevano bisogno che tu vedessi. Ora tocca a te essere capito e far entrare le persone in quello che hai a che fare.

Oroscopo 15 aprile: Vergine

Eri desideroso del bene di trionfare sul male. Ora ti rendi conto che non si tratta tanto del bene e del male quanto del potere e di come si gioca. Le regole verranno infrante da tutte le parti.

Oroscopo 15 aprile: Bilancia

Ti sei sintonizzato sui sussurri di tendenze e drammi. Sono parole morbide che non vanno prese troppo sul serio in quanto possono spostarsi facilmente quando il vento soffia in una direzione diversa.

Oroscopo 15 aprile: Scorpione

Non puoi fare a meno di notare che tutti hanno un vuoto. Per quanto desideri riempire gli spazi vuoti e fornire ciò che è necessario, non affrettarti a farlo. Più ascolto e comprensione devono prima accadere.

Aggiornamento ore 9.00

Oroscopo 15 aprile: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 15 aprile: Sagittario

Se non ti porta sfida, denaro o gioia, cosa ti porta? La tua risposta a questa domanda potrebbe farti tagliare qualcosa dalla tua vita.

Oroscopo 15 aprile: Capricorno

A volte pensi che se le idee fossero in dollari, saresti molto più ricco. E se lo fossero? Applica ora il famoso savoir faire del tuo segno.

Oroscopo 15 aprile: Acquario

Le interruzioni sono costose. Anche una volta ogni ora è troppo. Le precauzioni prese per rendervi difficili da interrompere alla fine vi salveranno dallo spreco di ore.

Oroscopo 15 aprile: Pesci

Puoi sempre far funzionare la tua naturale impressionabilità per te. Ad esempio, riempi gli occhi, la mente e le esperienze di bellezza e diventi ancora più bella.

Aggiornamento ore 10.00