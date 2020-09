Oroscopo 18 settembre 2020: i pronostici di domani

Ancora una volta insieme, per cercare di anticipare le mosse dei pianeti e comprendere le loro intenzioni. Tutti i consigli e le raccomandazioni le trovate nel nuovo oroscopo di domani.

Nel pezzo i pronostici di domani, 18 settembre 2020, per le variazioni in base alle ultime previsioni.

Oroscopo 18 settembre: Ariete

I sentimenti feriti sono la causa di un disaccordo aziendale. Trova un modo per affrontarli senza diventare troppo permaloso e rimetterai le cose in carreggiata.

Oroscopo 18 settembre: Toro

La vita è dare e avere ed è il tuo turno di dare con un cielo complicato per le prossime 6 settimane. Calmati.

Oroscopo 18 settembre: Gemelli

Vale la pena controllarsi mentre il cielo ha questa configurazione. Se qualcosa sembra incerto, probabilmente lo è.

Oroscopo 18 settembre: Cancro

Le cose si svelano in una relazione ed è anche una buona cosa. Devi smetterla di ossessionarti per qualcuno che non se lo merita.

Aggiornamento 7.15

Oroscopo 18 settembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 settembre: Leone

Non sei grande a portata di mano, ma è meglio investire in un po ‘di formazione sulla sensibilità . Altrimenti non riuscirai mai a superare le prossime 6 settimane tutto intero.

Oroscopo 18 settembre: Vergine

Guarda agli attuali mal di testa come una ricompensa per le trasgressioni passate. Non è divertente ma puoi considerarti pagato per intero entro novembre.

Oroscopo 18 settembre: Bilancia

Entrambe le opzioni non sono poco allettanti, ma scegli il minore dei due mali. Il risultato finale potrebbe essere un angelo travestito.

Oroscopo 18 settembre: Scorpione

Sei “in fiamme” con il cielo fino al 16 ottobre. Puoi fare molto se sei freddo. Altrimenti verrai spazzato via.

Aggiornamento ore 8.00

Oroscopo 18 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 settembre: Sagittario

Non sei un grande fan dei piani di emergenza, ma potresti ripensarci, soprattutto perché il piano B ha un aspetto migliore del piano A.

Oroscopo 18 settembre: Capricorno

Giocare sul sicuro sta diventando noioso, ma non devi nemmeno impazzire. Concentrati di più sul calcolo dei rischi (e meno sull’identificazione degli imprevisti) e farai progressi.

Oroscopo 18 settembre: Acquario

Domani si passa da ambizioso a pauroso ambizioso. Ma non c’è niente di sbagliato in questo fintanto che sei intelligente al riguardo.

Oroscopo 18 settembre: Pesci

Una persona cara è difficile, ma rispondere al fuoco con il fuoco non è la risposta. Guarda cosa puoi fare per attenuare le tensioni.

Aggiornamento ore 9.00