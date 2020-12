Oroscopo 2 dicembre 2020: i pronostici di domani

Eccoci ancora una volta insieme, per anticipare le mosse degli astri. Per tutti i segni, vediamo cosa cambierà con il nuovo oroscopo di domani.

A seguire i pronostici di domani, 2 dicembre 2020, con le novità dalle ultime previsioni.

Oroscopo 2 dicembre: Ariete

Togliti dai guai. Quel senso di colpa autoinflitto non ne vale la pena, specialmente quando andrai avanti e farai comunque quello che vuoi fare.

Oroscopo 2 dicembre: Toro

A volte i conoscenti hanno un’idea più chiara di quello che sei capace di fare di te. Ascolta. Un’osservazione fatta di sfuggita indica la strada.

Oroscopo 2 dicembre: Gemelli

Sai che un superiore annullerà ciò che vuoi fare, quindi presenta prima la versione inferiore. Questo gioco di prestigio lo spinge a dire di sì a ciò che vuoi veramente.

Oroscopo 2 dicembre: Cancro

La tua analisi è così profonda e penetrante che rischia di andare oltre le teste delle persone. Smettila un po’ e riprova.

Oroscopo 2 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 dicembre: Leone

Sapevi che un amico era stressato, ma non pensavi che fosse così grave. Porgi un orecchio e una spalla su cui appoggiarti.

Oroscopo 2 dicembre: Vergine

Smetti di provare a inserire un piolo quadrato in un foro rotondo perché semplicemente non funzionerà. Passa al successivo accoppiamento geometrico. Avrai più fortuna.

Oroscopo 2 dicembre: Bilancia

Non è facile tradurre idee complicate in termini di facile comprensione per un collega, ma una volta fatto scoprirai che hanno senso anche per te.

Oroscopo 2 dicembre: Scorpione

Aspettatevi di incontrare un capo o un cliente in privato questa settimana. Sai come convincere questa persona a scendere dalla sporgenza e fargli capire la ragione.

Oroscopo 2 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 dicembre: Sagittario

Aspetta a formulare giudizi e opinioni. Conosci solo una parte della storia e non vuoi dire qualcosa di cui ti pentirai.

Oroscopo 2 dicembre: Capricorno

Confida nel tuo sesto senso per quello che sta succedendo dietro le quinte. È perfetto e ti condurrà infallibilmente alla verità.

Oroscopo 2 dicembre: Acquario

Quella persona che ti spinge in realtà ti spinge a spingere te stesso. Lavora con lui e supererai la collina che ti mette a disagio.

Oroscopo 2 dicembre: Pesci

Ora che un bullo sta per ottenere la sua punizione, inizi a sentirti protettivo. È fantastico che ti interessi, ma anche l’empatia può essere una cosa troppo buona.

