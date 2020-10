Oroscopo 21 ottobre 2020: i pronostici di domani

Ancora una volta insieme, per discutere nuovamente di stelle e pianeti e comprendere le loro intenzioni future. Al solito siamo pronti per l’anteprima del nuovo oroscopo di domani.

Ecco i pronostici di domani, 21 ottobre 2020, con le novità rispetto alle ultime previsioni.

Oroscopo 21 ottobre: Ariete

Un’offerta o un’opportunità di lavoro ti si presenta davanti a una donna influente. Ma nuovo non significa diverso. Potresti scambiare un solco con un altro.

Oroscopo 21 ottobre: Toro

Sei cresciuto in modi che non ti aspettavi e sei pronto per nuove sfide. Non lasciarti intimidire. È ora di dare il massimo.

Oroscopo 21 ottobre: Gemelli

Non puoi far restare qualcuno se non vuole. Lascia andare questa persona. Starete entrambi meglio per questo.

Oroscopo 21 ottobre: Cancro

Potresti reagire animatamente a quello che potrebbe essere un disaccordo casuale. Trova un modo per tornare sui tuoi passi o finire in una resa dei conti che nessuno vuole.

Oroscopo 21 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 21 ottobre: Leone

Una collega o un’amica rappresenterà i tuoi interessi solo se le permetti di farlo a modo suo. Nessun suggerimento da bordo campo.

Oroscopo 21 ottobre: Vergine

Ogni gruppo beneficia di un volto nuovo. Gli amici possono essere diffidenti, ma puoi già vedere come questo animerà le cose.

Oroscopo 21 ottobre: Bilancia

Non sei sicuro di ciò che verrà dopo. Per fortuna il cielo mostra che qualcuno sembrerà indicare la strada. Tieni d’occhio qualcuno con un sorriso accattivante.

Oroscopo 21 ottobre: Scorpione

Sarai felice di non aver bruciato un ponte quando un amico con cui hai litigato verrà per te. È il nuovo inizio che stavi cercando.

Oroscopo 21 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 21 ottobre: Sagittario

Il cielo mostra che le cose buone vengono dagli altri. L’unico problema è che devi dividere i guadagni.

Oroscopo 21 ottobre: Capricorno

Potresti essere finanziariamente stressato, ma non è così che ti vedono gli altri. Vedono l’assertività e l’equilibrio. Questo è un bene per guadagnare fiducia e soldi.

Oroscopo 21 ottobre: Acquario

Il favoritismo ti mette a disagio, ma non si può negare la spinta alla fiducia e allo spirito. Accetta gentilmente lo stato che hai guadagnato.

Oroscopo 21 ottobre: Pesci

Ricevi supporto da un lato inaspettato, ma non lasciare che questa persona svanisca di nuovo. Rendila un appuntamento fisso.

