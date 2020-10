Oroscopo 25 ottobre 2020: i pronostici di oggi

Ancora una volta benvenuti nella nostra sezione dedicata alle stelle. Siamo al solito sul pezzo con i cambiamenti nel cielo, per determinare tutti i consigli del nuovo oroscopo di oggi.

Ecco allora i pronostici di oggi, 25 ottobre 2020, con le novità in base alle ultime previsioni.

Oroscopo 25 ottobre: Ariete

Devi superare la questione del “me contro il mondo”. Sei troppo abile per portare questo peso sulla spalla.

Una nuova cotta è la cosa reale o è qui per mettere alla prova la tua relazione? Questa è la domanda scottante con cui dovrai lottare nelle prossime settimane.

Oroscopo 25 ottobre: Gemelli

Non è stato facile vedere gli altri prendersi il merito del lavoro che fai, ma sapevi che un giorno saresti stato riconosciuto per questo. Indovina un po’? Quel giorno è arrivato.

Oroscopo 25 ottobre: Cancro

Un conoscente cerca di creare un cuneo tra te e un amico. Non funzionerà. Semmai ti spinge a creare un fronte ancora più unito.

Oroscopo 25 ottobre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 25 ottobre: Leone

Avere a che fare con un tipo capriccioso non sarà facile, ma rende la vita interessante. Considerala un’opportunità per lavorare sulle capacità di piacere delle tue persone.

Oroscopo 25 ottobre: Vergine

Sei stato scagionato da un malinteso, ma non la persona che l’ha causato. È stato un errore onesto, quindi sii sportivo e metti una buona parola.

Oroscopo 25 ottobre: Bilancia

Le voci sono confermate al lavoro. La buona notizia è che il tuo futuro è sicuro. Purtroppo non si può dire lo stesso per un collega stretto.

Oroscopo 25 ottobre: Scorpione

È difficile pensare al fatto che otterrai qualcosa che desideri. Questa è una buona cosa, quindi non rovinarla desiderando qualcosa che non puoi avere.

Oroscopo 25 ottobre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 25 ottobre: Sagittario

Tu e una persona amata sapete per cosa litigate? Chiama “time out” in modo da poter tornare in contatto con il motivo per cui siete nella vita dell’altro.

Oroscopo 25 ottobre: Capricorno

Liberare la tua anima non è facile, ma vai avanti e fallo. Scoprirai di essere in buone mani.

Oroscopo 25 ottobre: Acquario

Un collega cerca di ruotare attorno alla tua decisione, ma questa persona ti ha chiaramente sottovalutato. Taglialo fuori.

Oroscopo 25 ottobre: Pesci

Un socio si rivolge a te per una conversazione “non registrata”. Digli che deve essere di nuovo registrato prima che tu possa dire qualcosa.

