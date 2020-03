Oroscopo 28 marzo 2020: anteprima di domani

Se guardate più in là del vostro naso, ecco il weekend: che sia un buon auspicio che le cose vadano finalmente a migliorare, dopo un periodo complicato per tutti noi? Scopriamo cosa dicono le stelle, con il nostro oroscopo di domani.



Nell’articolo trovate i pronostici per domani, 28 marzo 2020, con le differenze rispetto all’oroscopo di oggi.

Oroscopo 28 marzo: Ariete

L’unico pericolo oggi è che potresti reagire in modo eccessivo a ciò che pensi sia una critica quando, in realtà, è semplicemente qualcuno che cerca di aiutarti. Se i loro commenti sembrano un po ‘ma dolorosi, potrebbe essere solo perché c’è un elemento di verità in loro!

Oroscopo 28 marzo: Toro

I sentimenti con cui hai lottato per un bel po ‘di tempo devono ora essere affrontati. I pianeti indicano che se affronti queste emozioni oggi è improbabile che ti disturbino di nuovo, quindi sii onesto con te stesso e poi vai avanti con una coscienza pulita.

Oroscopo 28 marzo: Gemelli

Devi resistere a qualcuno che sta facendo del suo meglio per essere negativo su ciò che stai facendo. Potrebbero avere un punto su uno o due problemi, ma quello che sperano di fare è distruggere completamente la tua fiducia. Non lasciare che ciò accada!

Oroscopo 28 marzo: Cancro

Potrebbe essere difficile vedere le cose dalla prospettiva di un’altra persona, ma se fai uno sforzo per farlo oggi ciò che scopri potrebbe sorprenderti. Il fatto è che hai molto in comune e una volta riconosciuto questo fatto andrai d’accordo.

Oroscopo 28 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 28 marzo: Leone

È giunto il momento di liberare l’aria e sbarazzarsi di eventuali cattivi sentimenti che potresti avere su una partnership che è stata buona in alcuni modi ma non così buona in altri. Prova a guardarlo per quello che è, non per quello che pensi possa essere!

Oroscopo 28 marzo: Vergine

Preferisci agire in modo razionale ma ogni tanto sembri capovolgere e andare all’estremo opposto e ciò potrebbe accadere facilmente oggi. Se ti emozioni senza una buona ragione, non sentirti male. Significa solo che sei umano.

Oroscopo 28 marzo: Bilancia

Assicurati che il tuo cuore sia in ciò su cui stai lavorando, e se non lo è, fermati immediatamente. Sarebbe meglio fare una pausa ora e tornarci più tardi quando la tua motivazione è tornata. Uno sforzo incerto potrebbe essere peggio di nessuno sforzo.

Oroscopo 28 marzo: Scorpione

Solo perché qualcuno ti ha aiutato in passato non significa che saranno in grado di aiutarti ora. Il fatto schietto è che ti sei trovato in questa situazione e solo tu puoi uscirne. Sei uno Scorpione, troverai un modo.

Oroscopo 28 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 28 marzo: Sagittario

Dato che le persone intorno a te sembrano un po ‘eccitabili al momento, potrebbe toccarti calmare le cose e assicurarti che i tuoi cari evitino di dire cose che potrebbero rimpiangere in seguito. Ovviamente non è solo a loro vantaggio: il loro comportamento potrebbe anche riflettersi negativamente su di te.

Oroscopo 28 marzo: Capricorno

Forse sei l’unico che può vedere la causa principale di un problema o forse tutti gli altri possono vederlo e tu sei l’unico che non può. Se al momento tutto sembra andare storto, assicurati di guardarlo dall’angolo giusto.

Oroscopo 28 marzo: Acquario

Non devi permettere a coloro che vogliono distogliere l’attenzione dai loro stessi fallimenti per metterti sotto i riflettori. Se provano a farlo, mantieni la calma e riporta delicatamente il soggetto a ciò che conta davvero: che hanno fatto un gran casino.

Oroscopo 28 marzo: Pesci

Dovrai agire rapidamente se vuoi che un amico, o forse un gruppo di amici, ti assista in qualche modo. Lunedì, quando Marte cambierà segno, avranno altre cose da affrontare e le tue esigenze potrebbero arrivare in fondo alla lista.

