Oroscopo 29 febbraio 2020: anteprima di domani

Oroscopo 29 febbraio: Ariete

Rimani fedele ai tuoi principi e non dubitare mai che le opinioni e le opinioni che apprezzi siano davvero utili. Non tutti condividono la tua visione della vita, ovviamente, ma abbastanza persone fanno in modo che insieme tu possa rendere il mondo un posto migliore.

Oroscopo 29 febbraio: Toro

Potresti avere opinioni forti su ciò che è accaduto nel tuo posto di lavoro, ma se sei saggio non dirai o farai nulla che possa infastidire le persone in posizioni di potere. Tieni i tuoi pensieri per te, almeno per il momento.

Oroscopo 29 febbraio: Gemelli

I pianeti indicano che sei diventato troppo dipendente da persone che a un certo punto potrebbero deluderti. Devi riprendere il controllo e assicurarti che quando ci sono decisioni da prendere sul tuo futuro, sei tu quello che le prenderà.

Oroscopo 29 febbraio: Cancro

L’influenza di Plutone nel segno opposto ti consentirà di porre fine a una collaborazione che è sopravvissuta alla sua utilità. Sii spietato: rendi la pausa rapida e pulita e assicurati che tutti sappiano che questa volta sarà permanente.

Oroscopo 29 febbraio: Leone

La tua capacità di duro lavoro ha impressionato molte persone nelle ultime settimane e va bene. Il rovescio della medaglia, ovviamente, è che rende più probabile che ti vengano scaricati più compiti. Rifiuta di fare troppo. Metti prima il tuo benessere.

Oroscopo 29 febbraio: Vergine

Non importa quanto sia difficile la situazione in cui ti trovi attualmente, c’è una via d’uscita, e se fai uno sforzo per cercarla nelle prossime 24 ore, la troverai sicuramente. Può essere richiesta un’azione drastica, ma quale alternativa c’è?

Oroscopo 29 febbraio: Bilancia

Qualcosa che pensavi fosse di grande importanza in realtà non ha alcun significato e quel fatto ti colpirà duramente oggi. Potresti essere arrabbiato per aver perso così tanto tempo su di esso ma, come tutto il resto, è un’esperienza di apprendimento, quindi impara e vai avanti.

Oroscopo 29 febbraio: Scorpione

Non esiste un pio desiderio: ogni pensiero che ti passa per la testa ha un impatto sul mondo più ampio, e più ti stai concentrando su qualcosa che desideri, più è probabile che tu lo capisca.

Oroscopo 29 febbraio: Sagittario

La tua visione del mondo intorno a te è tale che saprai esattamente perché certe cose devono accadere. Nel più grande schema delle cose non ci sono fattori come “equo” e “ingiusto”: creiamo davvero la nostra realtà. Crea qualcosa di buono oggi.

Oroscopo 29 febbraio: Capricorno

Potresti essere appassionato di una convinzione di qualche tipo, ma non puoi aspettarti che altre persone condividano quella passione o addirittura la capiscano. Plutone nel tuo segno ti sta guidando ad esplorare in una direzione particolare, ma potresti dover viaggiare lì da solo.

Oroscopo 29 febbraio: Acquario

Perché così tanti dubbi? Perché tanta incertezza? Non è da te non essere sicuro di te stesso, ma il fatto è che entrambi i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti sono in alto al momento. Va bene. È solo una fase che devi attraversare affinché avvenga la crescita interiore.

Oroscopo 29 febbraio: Pesci

Se vuoi cambiare il mondo devi lavorare a stretto contatto con altre persone, il che a sua volta significa scendere a compromessi. Significa anche accettare che credere che qualcosa sia giusto non lo rende giusto. Discuti chiaramente il tuo caso, ma ascolta anche gli altri.

