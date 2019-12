Oroscopo 31 dicembre 2019: le previsioni per la notte di San Silvestro

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 31 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 31 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per domani ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di oggi.

Oroscopo 31 dicembre: Ariete

Non perdere tempo a cercare di spiegare perché devi fare un certo corso di azione, prosegui e lascia che le fiche cadano dove vogliono. Se ascolti gli altri, è improbabile che passi dal punto A al punto B senza fare alcune deviazioni importanti.

Oroscopo 31 dicembre: Toro

Non ti allontanare dal mondo: esci e mostra ad amici e nemici come appare un vincitore! Non importa quanto grandi saranno le sfide che ti affronteranno nei prossimi giorni, ma uscirai comunque prima del gioco.

Oroscopo 31 dicembre: Gemelli

Stai sprecando troppo tempo e troppa energia in cose che non hanno importanza, quindi taglia fuori dalla tua vita qualsiasi cosa e tutto ciò che non ti porti almeno un passo avanti verso il tuo obiettivo finale. È ora di prendere Gemelli seri!

Oroscopo 31 dicembre: Cancro

Puoi essere emotivo per natura, ma oggi devi usare la testa in tutte le questioni, anche se ciò significa andare contro ciò che il tuo cuore dice che dovresti fare. Inoltre, tieni presente che sei sempre osservato da amici e colleghi e agisci di conseguenza.

Oroscopo 31 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 dicembre: Leone

La tua mente si muoverà alla velocità della luce oggi ed è abbastanza probabile che poche persone saranno in grado di tenere il passo con i tuoi processi di pensiero in continua evoluzione. Dovresti rallentare in modo che abbiano la possibilità di raggiungerti? Come se tu volessi!

Oroscopo 31 novembre: Vergine

Non importa quanto possano essere inquietanti gli eventi nelle prossime 24 ore che puoi e devi mantenere il coraggio. Con Mercurio, il tuo sovrano, collegato ai cambiamenti del pianeta Urano, puoi essere sicuro che qualunque cosa accada sarai uno di quelli che trarranno maggiori benefici.

Oroscopo 31 novembre: Bilancia

Potresti avere tutti i fatti e le cifre a portata di mano e potresti essere assolutamente convinto di avere ragione, ma ciò non significherà nulla per qualcuno con cui lavori o fai affari. Fatti un favore e lascia che si facciano strada questa volta.

Oroscopo 31 novembre: Scorpione

Devi essere un po ‘più flessibile nel tuo pensiero di quanto lo sia stato in ritardo. Potresti iniziare ammettendo, anche solo per te stesso, che altre persone a volte hanno buone idee proprie e che alcune di quelle idee potrebbero valere la pena di essere seguite.

Oroscopo 31 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 dicembre: Sagittario

Hai il diritto di presentare le tue opinioni, ma devi accettare che anche altre persone abbiano il diritto di chiamarlo così come lo vedono, anche quando le loro opinioni e le tue opinioni sono radicalmente diverse. Solo perché non sei d’accordo non significa che non puoi essere amico.

Oroscopo 31 dicembre: Capricorno

Sicuramente difendi i tuoi interessi nei prossimi giorni, ma non perdere di vista il fatto che anche altre persone hanno interessi e che i loro potrebbero essere molto diversi dai tuoi. O trova il modo di coesistere o mantieni una distanza rispettosa tra te.

Oroscopo 31 dicembre: Acquario

Potrebbe non esserci alcun motivo logico per cui qualcuno ti infastidisca così tanto, ma il fatto è che lo fanno e se sei sensibile ridurrai possibili punti di attrito tra di te. Se devi lavorare insieme, prova a farlo tramite un intermediario o una terza parte.

Oroscopo 31 dicembre: Pesci

Potresti essere d’accordo con una causa di qualche tipo, ma se il modo in cui gli altri lo affrontano non è di tuo gradimento, allora potresti anche perdere. Nonostante ciò che alcune persone potrebbero dire, i fini non giustificano i mezzi. Questa è solo una ricetta per la tirannia.

