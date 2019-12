Oroscopo 30 dicembre 2019: le stelle di oggi

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 30 dicembre 2019, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata del 30 dicembre 2019? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per oggi ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di ieri.

Oroscopo 30 dicembre: Ariete

Sì, c’è un problema, ma come fai a sapere se è tuo? Non importa se l’hai causato o hai il potere di risolverlo. In conclusione: il problema è tuo quando lo rivendichi.

Oroscopo 30 dicembre: Toro

Evita le domande retoriche. Se non si intende rispondere letteralmente e si sta solo suscitando dramma, perché chiederlo? Ad esempio, una domanda del tipo “Cosa c’è che non va in te?” non è particolarmente utile.

Oroscopo 30 dicembre: Gemelli

Articolare bene le tue idee e ascoltare attentamente le idee degli altri sarà la pietra angolare del successo odierno. Alla fine di una conversazione, dovresti essere esperto nei punti dell’altra persona come sei tu.

Oroscopo 30 dicembre: Cancro

Non aver paura del silenzio, specialmente delle pause all’interno della conversazione. È un buon indicatore di comfort, fiducia e armonia. Le persone si considerano a vicenda invece di parlarsi.

Aggiornamento 8.15

Oroscopo 30 dicembre: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 30 dicembre: Leone

Indipendentemente dal tuo ruolo oggi, ti approccerai come un capo. Controllerai la situazione e valuterai di conseguenza. Gestirai le tue risorse e consiglierai la prossima mossa.

Oroscopo 30 novembre: Vergine

Bello sapere cosa stai facendo e l’effetto che sta avendo e poi lasciarlo senza giudicarti. Il giudizio ti porterebbe dallo stato rilassato di autocoscienza a uno stato teso di coscienza.

Oroscopo 30 novembre: Bilancia

Vuoi che la tua casa sia il fulcro, dove crescono le amicizie e l’amore. A tal fine, la giornata si concentra sulla creazione di ambienti confortevoli e accoglienti.

Oroscopo 30 novembre: Scorpione

Questo articolo è rimasto nella tua lista per sempre, non perché sei pigro ma perché non sei sicuro di come affrontarlo. Ahimè, non esiste un modo perfetto. Basta buttarsi dentro e lo capirai.

Aggiornamento alle 10.30

Oroscopo 30 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 30 dicembre: Sagittario

Le relazioni significative richiedono compromessi, vulnerabilità e una buona presentazione fuori moda per le persone in cui non sceglieresti di andare diversamente.

Oroscopo 30 dicembre: Capricorno

Idee brillanti ti compariranno in testa oggi, così come i pensieri falsi e inutili. Ora che sei consapevole della varietà e della gamma di cui ti occuperai, dovrebbe essere più facile dire la differenza.

Oroscopo 30 dicembre: Acquario

Costruire i muscoli è lo stesso, indipendentemente dal tipo che stai costruendo, fisico, mentale o emotivo. Ogni volta che passi attraverso la resistenza, diventi più forte.

Oroscopo 30 dicembre: Pesci

Sei in vena di prenderti il ​​comando, non perché pensi che dovresti essere l’autorità, ma perché vuoi che le persone si sentano a proprio agio, rilassate e incluse e sai come farlo accadere.