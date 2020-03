Oroscopo 31 marzo: le previsioni di domani

Si va a passo spedito verso la fine del mese di marzo: domani sarà l’ultimo giorno, ed è stato sicuramente un mese molto particolare, segnato dall’emergenza coronavirus. Vediamo cosa hanno preparato le stelle per noi con il nostro oroscopo di domani.



In questo articolo, le previsioni per domani, 31 marzo 2020, con le differenze rispetto all’oroscopo del giorno.

Oroscopo 31 marzo: Ariete

Non lasciarti coinvolgere in controversie che non puoi vincere. Mentre Marte, il tuo sovrano, si sposta nell’area di amicizia oggi dovresti cercare di creare alleati, non nemici. Prova a trattare le nuove persone che incontri come pari, non come idioti!

Oroscopo 31 marzo: Toro

Va bene essere invidiosi di ciò che gli altri hanno realizzato, purché ti spinga a ottenere di più da solo. Qualcos’altro che potresti prendere in considerazione: se quelli con talento limitato, e questa è la maggior parte delle persone, possono fare bene nella vita, allora puoi farlo anche tu.

Oroscopo 31 marzo: Gemelli

Cerca di non dare troppa importanza a ciò che vedi o ascolti nelle prossime 24 ore perché c’è una reale possibilità che qualcuno stia cercando di ingannarti. Soprattutto, mantieni le spiegazioni per quello che sta succedendo intorno a te semplice. La vita è raramente complicata.

Oroscopo 31 marzo: Cancro

Le irritazioni minori potrebbero sfuggire di mano nei prossimi giorni, quindi promettiti ora che non reagirai male se alcune delle persone con cui hai a che fare si comportano in modi che ti infastidiscono. Prova a fingere che non ti dia fastidio.

Oroscopo 31 marzo: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 31 marzo: Leone

Ti godrai la vita di più se prendi una visione rilassata delle opinioni degli altri, anche se sono molto fuori scala rispetto a ciò che pensi dovrebbe essere consentito. Ricorda, hanno diritto ai loro punti di vista sbagliati come lo sei tu.

Oroscopo 31 marzo: Vergine

Se oggi prendi una svolta sbagliata, riconoscerai questo fatto rapidamente e farai ciò che deve essere fatto per tornare di nuovo sulla strada giusta. Non sei il tipo da lasciare che un piccolo errore preda della tua mente, quindi risolvilo e vai avanti.

Oroscopo 31 marzo: Bilancia

Il mondo potrebbe essere “là fuori”, ma molto di ciò che sperimentate dipende da ciò che scegliete di credere nella vostra testa. I pensieri positivi portano sempre a eventi positivi nella pienezza del tempo, quindi guarda il lato positivo.

Oroscopo 31 marzo: Scorpione

È necessario consentire a un problema di vecchia data di risolversi da solo, e se indietreggi e lasci che gli altri facciano ciò che devono fare nei prossimi giorni, non dovrai fare così tanto te stesso. Sembra che tu non sia il solo ad averne avuto abbastanza.

Oroscopo 31 marzo: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 31 marzo: Sagittario

Potresti essere ansioso di uscire nel mondo e visitare nuovi posti e incontrare nuove persone, ma fai un po ‘di seria pianificazione prima di andare. Marte ti ispirerà a muoverti, ma Saturno potrebbe fermarti se non guardi avanti!

Oroscopo 31 marzo: Capricorno

Un’idea di guadagno sembra plausibile, e potrebbe anche essere la risposta alle tue preghiere finanziarie, ma assicurati di conoscere tutti i dettagli, i modi e i perché prima di andare avanti. Parlare prima con un esperto potrebbe finire per farti risparmiare una fortuna.

Oroscopo 31 marzo: Acquario

Sembra che tutto stia funzionando bene ora, e mentre Marte si muove nel tuo segno sarai desideroso di iniziare i piani che hai dovuto mettere in pausa per un po ‘. Ma non farlo troppo presto. Hai tutto il tempo al mondo.

Oroscopo 31 marzo: Pesci

Sei chiaramente insoddisfatto di alcuni aspetti del tuo stile di vita e riconosci che devi fare qualcosa al riguardo. Ma cosa esattamente? Siediti con una penna e un foglio di carta e inizia a tracciare un piano a lungo termine. Conosci la tua mente, quindi agisci!

