Oroscopo 4 aprile 2020: i pronostici del sabato

Inizia il weekend, ormai l’ennesimo in questo particolare stato di quarantena o isolamento che dir si voglia. Sarà sicuramente particolare ancora una volta, ma non è detto che le stelle non abbiano qualche sorpresa per noi.

Di seguito quindi l’oroscopo di sabato 4 aprile, con tutte le indicazioni da seguire per la giornata.

Oroscopo 4 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 4 aprile 2020: Ariete

Riesci a ottenere qualcosa facendo distrarre coloro che inizialmente si sono opposti. La prosperità complessiva promette di rallegrare la tua vita amorosa. Oroscopo 4 aprile 2020: Toro

I tuoi talenti nascosti probabilmente verranno alla ribalta oggi, quindi pronto a stupire tutti. Coloro che cercano di attirare un compagno probabilmente faranno il prossimo passo importante. Oroscopo 4 aprile 2020: Gemelli

Se il romanticismo è nella tua mente, allora oggi è il giorno di esprimerlo. Il partner sarà davvero felice di questo cambiamento. Oroscopo 4 aprile 2020: Cancro

Non trattare il romanticismo come un’altra faccenda, passa del tempo insieme e lascia che i sentimenti crescano. Aggiornamento ore 6.00

Oroscopo 4 aprile per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 4 aprile 2020: Leone

Un impegno potrebbe essere posticipato. L’amante può sentirsi trascurato perché non gli dedichi abbastanza tempo. Oroscopo 4 aprile 2020: Vergine

La pazienza dell’amante può ridursi sul fronte romantico, ma non precipitarti in qualcosa di cui potresti pentirti in seguito. Oroscopo 4 aprile 2020: Bilancia

È probabile che vengano approfondite conoscenze nella tua cerchia. Giudica tu stesso se è questo il primo segno di una storia d’amore in erba. Oroscopo 4 aprile 2020: Scorpione

Ti dedicherai all’organizzazione di un evento o di una funzione. L’indifferenza di chi è attratto può rivelarsi un po ‘sconcertante. Oroscopo 4 aprile per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 4 aprile 2020: Sagittario

Il coniuge risponderà alle tue esigenze e anche tu alle sue. Sfruttate la giornata per passare del tempo insieme. Oroscopo 4 aprile 2020: Capricorno

Puoi essere esigente per quanto riguarda l’amore. Ma una volta che decidi, nulla può impedirti di raggiungerlo. Oroscopo 4 aprile 2020: Acquario Lasciare nudo il tuo lato emotivo può renderti vulnerabile, quindi tieni il controllo. Buone capacità comunicative e fascino probabilmente porteranno frutti.

Oroscopo 4 aprile 2020: Pesci

La tua fiducia in te stesso sarà probabilmente ripristinata dalla tua brillante dimostrazione. Manterrai viva la tua storia d’amore dandole più tempo.

Aggiornamento ore 8.00