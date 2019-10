Oroscopo Branko 14 ottobre 2019: le previsioni dell’astrologo

Qualcuno assicura che vi darà di più, in affari, lavoro, iniziative immobiliari, priorità di Giove. Non c’è ragione di dubitare, ma si tratta di promesse e quante volte non si sono realizzate. Sollecitate e concludete se non riuscite in mattinata rimandate alla Luna in Gemelli, 17 e 18. Oggi infatti è in Toro, congiunta a Urano, stasera vi aspetta un altro spettacolo domestico.