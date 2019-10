Oroscopo Branko 11 ottobre 2019: segno per segno, la giornata

Venerdì con una romantica Luna in Pesci, congiunta a Nettuno, in trigono con Mercurio, musica per le vostre orecchie! Approfittate di questi morbidi influssi, regalatevi una veloce vacanza con il vostro amore, in posti per voi speciali. Ottobre non è sempre a favore del Cancro, ma ci sono giorni di felicità assoluta come oggi. Nell’antichità, in questa stagione, cessavano le campagne militari, Marte deponeva le armi e ottobre veniva conquistato da Venere. Purtroppo ora Marte in Bilancia è ancora in guerra con voi, domani e domenica Luna piena in Ariete, crisi nel campo del successo.