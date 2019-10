Oroscopo Branko di oggi, 18 ottobre 2019: la giornata segno per segno

In settimana inizia una nuova scena astrale, il Sole, fonte di tutte le energie in un oroscopo, dalla Bilancia passa in Scorpione, un tipo che conoscete bene o che avrete modo di incontrare mercoledì. Iniziate con questo ultimo quarto in Cancro che si completa alle 14:39, evento che vi coinvolge nei confronti della famiglia. Se resta tempo, affari. E’ la Luna dei bambini, in fondo come voi in amore.