Oroscopo Branko domani, 22 agosto 2020: le previsioni in anteprima

Ancora una volta benvenuti nella sezione oroscopo. Letto l’ultimo oroscopo di Branko ci dedichiamo alle previsioni di domani, 22 agosto 2020, frutto del nostro riassunto delle pubblicazioni di Branko online.

Di seguito l’oroscopo di Branko per domani, 22 agosto 2020 per poi passare all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 22 agosto Branko: Ariete

Se prendi un programma troppo pesante, tutto ciò che farebbe è ridurre la tua competenza. Mettere troppa pressione su te stesso potrebbe farti sentire sopraffatto.

Oroscopo 22 agosto Branko: Toro

Ancora una volta potresti essere coinvolto socialmente con qualcuno a cui non sei troppo affezionato. Cerca di non soffermarti troppo sui difetti di questa persona, altrimenti ne risulteranno problemi.

Oroscopo 22 agosto Branko: Gemelli

Spetterà a te porre fine a un’influenza esterna che potrebbe minare la tranquillità del tuo spazio. Se non fai nulla al riguardo, dovrai conviverci.

Oroscopo 22 agosto Branko: Cancro

Qualcuno che conosci ha voglia di combattere. Se ti trovi in rotta di collisione con una persona molto ostinata, allontanati il più velocemente possibile.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 22 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 22 agosto Branko: Leone

Controlla attentamente un articolo costoso e presumibilmente di lunga durata per vedere se può essere all’altezza delle sue affermazioni, prima di mettere giù i tuoi sudati soldi. Potrebbe non valerne la pena.

Oroscopo 22 agosto Branko: Vergine

Se sia tu che la tua persona speciale avete le micce corte, assicurati di tenere la bocca chiusa quando sei in pubblico. Se non lo fai, potrebbe portare a qualcosa di molto imbarazzante.

Oroscopo 22 agosto Branko: Bilancia

Cerca di aiutare qualcuno che è venuto in tuo aiuto in passato. Anche se i problemi di questa persona sono più complessi dei tuoi, non confrontare i due.

Oroscopo 22 agosto Branko: Scorpione

Stai estremamente attento a come gestisci un amico che è già seccato per qualcosa che presumibilmente hai fatto in passato. Anche se non sei colpa tua, porgi l’altra guancia.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 22 agosto Branko: Sagittario

Aumenta le tue possibilità di successo cercando di vedere le cose attraverso gli occhi del tuo concorrente. Potrebbe aumentare notevolmente la tua capacità di ottenere ciò che desideri.

Oroscopo 22 agosto Branko: Capricorno

A meno che tu non stia molto attento con chi scegli un argomento, potresti trovarti in una situazione in cui sei completamente sopravvalutato. Sii gradevole con tutti.

Oroscopo 22 agosto Branko: Acquario

Ci sono segnali forti che dicono a te e alla tua famiglia di essere estremamente attenti nel gestire i tuoi fondi. Tu o un altro membro potreste contrarre un debito difficile da estinguere.

Oroscopo 22 agosto Branko: Pesci

Va bene andare da qualcuno per un consiglio, se credi che sia abbastanza intelligente da aiutarti. Se l’altra parte non ha idea, tuttavia, potrebbe peggiorare le cose.

