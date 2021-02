Oroscopo Branko domani, 23 febbraio 2021: le previsioni in anteprima

Un nuovo incontro con le stelle, dopo l’ultimo oroscopo di Branko per conoscere le previsioni di domani, 23 febbraio 2021, dalla nostra sintesi libera delle pubblicazioni di Branko online.

A seguire l’oroscopo di Branko per domani, 23 febbraio 2021 e poi passate all’oroscopo settimanale e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 23 febbraio Branko: Ariete

Quel punto è davvero un problema? Studiatela da tutti i lati. Potresti scoprire che non è così come pensi.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Toro

L’altra persona è nervosa quanto te all’idea di fare il passo successivo. Questo è qualcosa che deve essere condiviso, non tenuto segreto.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Gemelli

È difficile credere che sei tornato a lavorare per qualcuno che ti ha quasi portato a bere. Ma non preoccuparti. Presto vedrai che ha rimesso a posto i loro modi.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Cancro

Ti svegli sentendoti insipido, ma il cielo dovrebbe darti il rapido calcio di cui hai bisogno per fare ciò che sai di dover fare.

Aggiornamento ore 7.00

Oroscopo 23 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 23 febbraio Branko: Leone

Potresti iniziare da zero ma non sottovalutare il patrimonio di esperienza. Ricostruirai più velocemente e più in alto di prima.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Vergine

Tocca a te fare la chiamata difficile. Che tu stia staccando la spina a un progetto o tagliando le perdite, devi sapere che quello che fai è per il meglio.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Bilancia

Comportati come se sapessi di cosa parla un amico quando oggi si confessa a un peccatuccio. Non è un grosso problema, ma il fatto che fosse in debito con esso lo è.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Scorpione

Prometti di rimetterti in sesto, anche se sai che ciò che hai fatto ha fatto risparmiare tempo e denaro a tutti. Questo ti toglie di dosso i tipi ipocriti.

Aggiornamento ore 8,00

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 23 febbraio Branko: Sagittario

A chi ha sbagliato vengono serviti i suoi dolci. Allora perché sei così arrabbiato? Calcola gli effetti temporanei della sindrome di Stoccolma.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Capricorno

È incredibile come un progetto che non è mai partito si rifiuti di morire. Tuttavia hai un sostenitore interessato, quindi non può far male dargli un’altra possibilità.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Acquario

Dopo tutto potresti non dover abbassare le pretese. Sembra che l’altra parte sappia che ha torto e che prenderà provvedimenti per correggerlo.

Oroscopo 23 febbraio Branko: Pesci

La scritta è stata sul muro per un po ‘quindi è ora che tu la legga.

Aggiornamento ore 9,00

