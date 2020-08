Oroscopo Branko oggi, 11 agosto 2020: pronostici del giorno

Oroscopo 11 agosto Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 11 agosto Branko: Leone

Non sei in un posto così stretto come pensi. Il cielo di oggi mostra che c’è molto aiuto se lo desideri. Tutto quello che devi fare è chiedere.

Oroscopo 11 agosto Branko: Vergine

Hai aspettato pazientemente una risposta, ma questa persona continua a trascinarsi. Portalo alla testa e chiedi di sì o no alla fine della giornata.

Oroscopo 11 agosto Branko: Bilancia

Una rivalità amichevole potrebbe non essere sportiva come pensi. Raffreddalo con le giunzioni verbali. Qualcuno ha la mente meno sottile di quello che pensa.

Oroscopo 11 agosto Branko: Scorpione

Mantenere qualcuno su un impegno che non può essere adempiuto è inutile. Scopri cosa può offrire questa persona. Almeno finisci con qualcosa.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 11 agosto Branko: Sagittario

Non puoi più ospitare un sostenitore. Apparentemente questa persona non farà concessioni. Sembra una situazione di stallo. Il primo battito di ciglia paga.

Oroscopo 11 agosto Branko: Capricorno

Tempo di controllo dei danni. È fastidioso come le persone non sono in grado di fare a meno di te; ma il fatto che non possono è perché sei ancora in giro.

Oroscopo 11 agosto Branko: Acquario

All’inizio non avevi grandi aspettative. Ma un certo qualcuno offre oltre il dovere. Sii il primo a congratularsi.

Oroscopo 11 agosto Branko: Pesci

Se hai intenzione di giudicare in base al passato, ti conviene chiudere il negozio. Se sei aperto a ciò che il futuro potrebbe portare, resta in giro.

