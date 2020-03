Oroscopo Branko oggi, 14 marzo 2020: le previsioni del sabato

Oroscopo 14 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 14 marzo Branko: Leone

Venere ti viene a trovare mentre lavori per risolvere problemi commerciali intensi e guadagnare utili extra. Se un ex torna da te, pensa bene alla situazione in modo da non rallentare il tuo percorso di sviluppo personale.

Oroscopo 14 marzo Branko: Vergine

Gli effetti positivi di Marte e Giove continuano: ciò che inizia ora è destinato a crescere e continuare. Al contrario, Mercurio ti fa pensare al modo in cui stai andando e al percorso che prendi.

Oroscopo 12 marzo Branko: Bilancia

Venere in Toro porta in dono pace e prosperità. Smetti di combattere, le tensioni diminuiranno e i nodi della vita si scioglieranno. Finalmente puoi iniziare con l’entusiasmo e l’energia di tagliare i rami secchi.

Oroscopo 14 marzo Branko: Scorpione

Continui ad avere un cielo fortunato. Grazie all’entrata di Mercurio in Pesci, riacquisti la tua sicurezza e il tuo fascino. Con il supporto di Marte e Giove nel Capricorno, ora puoi iniziare l’avventura dei tuoi sogni.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 14 marzo Branko: Sagittario

In questo momento, stai viaggiando con la tua immaginazione. È bello avere un sogno, ma non dimenticare i tuoi obiettivi. Fortunatamente, Venere sta arrivando nella giusta area per incoraggiare la concentrazione.

Oroscopo 14 marzo Branko: Capricorno

Unirsi al segno dà una spinta notevole a Marte e Giove. Non lasciarti coinvolgere dalla manovra gestionale: se sei in grado di allungarti un po ‘e avere fiducia in te stesso, puoi iniziare un momento importante di crescita e trasformazione.

Oroscopo 14 marzo Branko: Acquario

Se in questi giorni preferisci sentirti un po ‘solo, Mercurio in Pesci ti invita a placare e riflettere. Ascoltalo: avrai bisogno di tutta la tua pace interiore per affrontare e risolvere gli eventi inaspettati di Urano.

Oroscopo 14 marzo Branko: Pesci

Mercurio arriva in un momento pieno di buone opportunità all’orizzonte, segnando su Urano. Andando a Nettuno, Venere ti costringe a vedere l’amore anche quando non ci sei, ma Saturno ti salva dallo scintillio.

