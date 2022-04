Oroscopo Branko oggi, 18 aprile 2022: le previsioni del giorno

Ben ritrovati, dopo l’ultimo oroscopo di Branko ci occupiamo delle previsioni di oggi, 18 aprile 2021, dalla nostra interpretazione libera delle pubblicazioni di Branko online.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 18 aprile Branko: Ariete

Il divertimento è contagioso, ma è anche soggettivo. Il tuo successo dipenderà dalla tua capacità di leggere la stanza. Se non sei nella stanza, come in una situazione di e-mail o SMS, l’umorismo è un rischio. Il livello di rischio è commisurato al payoff.

Oroscopo 18 aprile Branko: Toro

La tua vita fantastica sta andando forte. Per quanto riguarda questi castelli nell’aria, forse non puoi viverci, ma alcune idee sono abbastanza pratiche da poter essere applicate una volta che tocchi i piedi per terra.

Oroscopo 18 aprile Branko: Gemelli

Il tuo stato d’animo: ambizioso. Ti spingerai. Poiché seguire le esperienze più grandi della vita richiede molta concentrazione ed energia, ti richiederà di eliminare le distrazioni e di tenere sotto controllo i tuoi appetiti inferiori.

Oroscopo 18 aprile Branko: Cancro

A meno che tu non sia un DJ o un personaggio da festa per bambini, probabilmente non è compito tuo rendere felici le persone intorno a te. Allora perché non andare dove sei più felice? Solo tu conosci la strada.

Oroscopo 18 aprile Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 aprile Branko: Leone

La vita diventa disordinata. Gli urti, le fuoriuscite e le sovrapposizioni inaspettate sono indizi che siamo, davvero, vivi. Il tuo coraggio sarà messo alla prova e avrai l’opportunità di riordinare, dividere in compartimenti e dimostrare quanto puoi essere cool.

Oroscopo 18 aprile Branko: Vergine

Nuovi progetti prendono forza. Il lavoro è davvero solo all’inizio, ma i primi risultati incoraggianti sono un assaggio di ciò che otterrai se continuerai così a lungo.

Oroscopo 18 aprile Branko: Bilancia

Il palcoscenico è pronto per la fine delle rivalità. Le emozioni si scaldano, si sono formate alleanze e la posta in gioco è alta. Anche così, non è troppo tardi per la mediazione, la negoziazione e la conclusione pacifica di accordi.

Oroscopo 18 aprile Branko: Scorpione

La creatività condivisa è un legame. La scrittura può unire le persone. L’arte può flirtare con i tuoi occhi. Una canzone può trapassarti direttamente e connetterti con un filo invisibile agli altri che la ascoltano e la amano.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 aprile Branko: Sagittario

Per quanto riguarda gli oneri imposti dalla società, c’è sempre un modo per aggirarlo. Se non riesci a vederlo da dove ti trovi, cerca un cambio di prospettiva. Leggere, viaggiare e intervistare gli altri sono tutti modi validi per arrivarci.

Oroscopo 18 aprile Branko: Capricorno

Se nessuno fa una domanda, non viene fatto nulla. E se le persone continuano a fare domande, non viene fatto nulla. Il progresso consiste nel porre la domanda giusta al momento giusto e nel ricevere risposte prima di passare alla domanda successiva.

Oroscopo 18 aprile Branko: Acquario

Sai cosa vuol dire essere quello che ama di più, sacrifica di più e massimizza i piccoli guadagni. Ma non preoccuparti; questo non sarà il tuo destino per sempre. Preparati per un grande amore.

Oroscopo 18 aprile Branko: Pesci

Sarai in qualche modo in grado di vedere le cose come fa la persona amata e anche se potresti non essere del tutto d’accordo, la tua comprensione dell’altro punto di vista eleverà la relazione a un nuovo livello di facilità.

