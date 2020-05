Oroscopo Branko oggi, 18 maggio 2020: pronostici del giorno

Oroscopo 18 maggio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 18 maggio Branko: Leone

Il pagamento di debiti minori aiuterà a chiarire il quadro finanziario. Qualunque cosa tu abbia pianificato sul fronte professionale, promette di procedere senza intoppi.

Oroscopo 18 maggio Branko: Vergine

È probabile che gli studenti eccellano e alcuni possono persino sperare in borse di studio. Un buon guadagno ti farà sorridere sul fronte romantico.

Oroscopo 18 maggio Branko: Bilancia

Dal punto di vista finanziario, puoi trovarti su una posizione sicura e concederti il ​​lusso del tuo cuore. Quelli nel campo creativo possono trovare il loro tocco creativo più redditizio.

Oroscopo 18 maggio Branko: Scorpione

Alcuni di voi possono essere fortunati e essere selezionati per un incarico prestigioso. Riesci a impressionare qualcuno del campo opposto e dare il via a una storia d’amore in erba.

Aggiornamento ore 7,30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 18 maggio Branko: Sagittario

Sono previsti buoni ritorni dagli investimenti. Probabilmente guadagnerai un nome per te stesso sul fronte professionale. Esiste una possibilità esterna che accada qualcosa di positivo sul fronte della salute.

Oroscopo 18 maggio Branko: Capricorno

La ricchezza attraverso l’eredità o il dono non può essere esclusa. Un’occasione romantica arriva a portata di mano e ti riempie di immensa gioia e felicità.

Oroscopo 18 maggio Branko: Acquario

È probabile che un accordo di proprietà venga concluso al più presto. Il tuo suggerimento per una serata esclusiva sarà probabilmente accolto dal partner!

Oroscopo 18 maggio Branko: Pesci

Dal punto di vista finanziario, sarai il vincitore fino in fondo, soprattutto oggi. Le prospettive di promozione si illuminano per quelli in uniforme. Mantenersi attivi ti salverà da disturbi fisici.

Quelle che avete letto erano le previsioni di oggi di Branko, e potete completare l’analisi con le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.

Aggiornamento ore 8.00