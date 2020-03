Oroscopo Branko oggi, 2 marzo 2020: le previsioni del lunedì

Oroscopo 2 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 2 marzo Branko: Leone

È tempo di iniziare a pensare ai cambiamenti nella tua vita professionale. Le stelle raccomandano di coltivare una relazione amorosa speciale. Se c’è un problema con il tuo partner, trattalo con calma e ragionevolmente, senza essere eccessivamente aggressivo o impulsivo.

Oroscopo 2 marzo Branko: Vergine

Inizierai a riconoscere qualcosa che è stato nella tua mente ma è in ritardo da molto tempo. Puoi rendere gentilezza a tutti, ma puoi conoscere e desiderare la pace così come l’amore e le risate.

Oroscopo 2 marzo Branko: Bilancia

L’atmosfera familiare è calma e puoi vivere in grande tranquillità con i tuoi cari. Hai bisogno di mantenere la barra dritta in famiglia, ci sono incomprensioni. Ti rendi conto che questo non è la soluzione migliore di risolvere i problemi perché verranno fuori di nuovo.

Oroscopo 2 marzo Branko: Scorpione

La nuova giornata ti regalerà una nuova avventura e ti sentirai più attivo e positivo. Sei fiducioso in te stesso e nelle tue opportunità: ricominci in diverse aree della vita e sei sicuro di aver già il successo in tasca.

Aggiornamento ore 7.30

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 2 marzo Branko: Sagittario

Hai assunto molte responsabilità, ma non puoi fare tutto da solo: cerca aiuto per determinate attività. Con gli alleati Sole e Mercurio, nei progetti è tutto facile per te. Se fai bene nelle tue attività professionali puoi andare oltre i piani.

Oroscopo 2 marzo Branko: Capricorno

Devi riposare perché è un momento in cui la salute e la fatica mentale sono sconosciute. La tua relazione diventa più profonda e completa e continuerà per tutto il mese. Successo regolare in molte aree, sarai responsabile della gestione finanziaria.

Oroscopo 2 marzo Branko: Acquario

Cerca di costruire una relazione con qualcuno vicino a te in questo momento e vicino al tuo cuore. Se non chiedi ciò che questo mese non ti può dare, cioè romanticismo, il mese ti sorprenderà.

Oroscopo 2 marzo Branko: Pesci

Non fare troppe promesse: non aver paura di fare tutto subito. Aprile dovrebbe servire a consolidare le realizzazioni degli ultimi mesi. I punti chiave ti aiuteranno a risolvere i problemi di lavoro in modo appropriato.

Abbiamo letto quindi le previsioni del giorno di Branko, e per un confronto consultate anche l’oroscopo del giorno di Paolo Fox il quale, come sempre, ha stilato anche le previsioni di domani.

Aggiornamento ore 8.00