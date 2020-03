Oroscopo Branko oggi, 1 marzo 2020: le previsioni di domenica

Eccoci alla domenica, che sarà per qualcuno propizia e per altri no. Possiamo farci un’idea affidandoci a chi da anni è sulla cresta dell’onda per quanto riguarda le previsioni: ecco allora i pronostici di Branko per il 1 marzo 2020. .

Di seguito troviamo, segno per segno l’oroscopo di Branko del 1 marzo 2020 con tutte le variazioni rispetto alle previsioni di ieri.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 1 marzo Branko: Ariete

Non è un segreto che spesso diventerai così ossessionato dai compiti di cui sei appassionato da dimenticare tutto il resto, da altre responsabilità a, a volte, un impegno verso quelli più vicini. Mentre potresti cambiare questa caratteristica del personaggio, per ora stai meglio spiegando che sarai seriamente preoccupato, quindi potrebbe essere necessario un promemoria su altri obblighi.

Oroscopo 1 marzo Branko: Toro

La singola parola “no” può essere detta in molti modi. Hai un talento per selezionare il modo giusto di dirlo, alla persona giusta. Tuttavia, un individuo in particolare è così determinato a fare ciò che vuole, che non hai altra scelta che essere schietto, se non affrontarli a testa alta.

Oroscopo 1 marzo Branko: Gemelli

Alcune persone non solo amano fare piani dettagliati, ma sperano che questi consentano loro di evitare di apportare cambiamenti in futuro. D’altra parte, hai imparato da tempo che tali cambiamenti non sono solo inevitabili, ma spesso portano a miglioramenti sorprendenti. Puoi provare a convincere gli altri di questo, ma non sarà facile.

Oroscopo 1 marzo Branko: Cancro

Fino a poco tempo fa, alcune disposizioni erano una gioia e snellivano persino i compiti complicati. Ma i tempi sono cambiati e anche i tuoi bisogni e quelli degli altri. Per quanto sia allettante riorganizzare gli accordi esistenti, non è altro che un rimedio temporaneo. Non accattivante come potrebbe essere annullare questi piani, è l’opzione migliore.

Aggiornamento ore 7.00