Oroscopo Branko oggi, 20 febbraio 2022: le previsioni del giorno

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 20 febbraio Branko: Ariete

Questo è destinato a essere un giorno volatile. Respingi l’impulso di parlare, a meno che tu non voglia essere sbattuto sul bordo del marciapiede.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Toro

Potrebbero non piacerti le carte che ti vengono distribuite, ma prima le giochi, prima otterrai una nuova mano. Conviene restare in gioco.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Gemelli

Dai un’occhiata alla tua nuova cerchia di amici. Possono essere conoscenti ora, ma negli anni a venire diventeranno saggi alleati e fedeli sostenitori.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Cancro

I turbamenti nella tua vita familiare ti fanno chiedere se sei bloccato su una centrifuga. Sì, sei già stato su questa strada ma ti stai anche avvicinando alla fine di questo particolare capitolo. Alcune pagine devono essere rilette.

Oroscopo 20 febbraio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 20 febbraio Branko: Leone

Le idee non ortodosse dovrebbero essere non ortodosse. È per questo che sei l’unico che li coglie ora. La sfida sarà aiutare gli altri a fare lo stesso.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Vergine

Devi pensare più in termini di coppia che di me. Altrimenti ti vedrai sempre come colui che serve il banchetto e non ne parteciperai mai.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Bilancia

Un partner ha bisogno di “trovare” se stesso. Lasciarlo. Ci vorranno meno di 24 ore prima che si presenti di nuovo a cercarti.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Scorpione

Hai detto che volevi il cambiamento e oggi lo ottieni. Smettila di rabbrividire e divertiti. In ogni vita deve cadere un po’ di spontaneità.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 20 febbraio Branko: Sagittario

Pensavi di aver rinunciato all’amore, ma l’amore non ha rinunciato a te. Fai spazio nel tuo cuore (e nella tua giornata) per un nuovo interesse romantico.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Capricorno

Le cose possono sembrare instabili e sbilanciate, ma questa è una buona cosa. Stai per espandere i tuoi orizzonti.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Acquario

Le nuove idee richiedono un po’ di tempo per abituarsi, anche per te. Una nuova prospettiva richiede un approccio diverso.

Oroscopo 20 febbraio Branko: Pesci

La marea della fortuna solleva tutte le barche, inclusa la tua. Questo potrebbe creare ingorghi, quindi consentire più spazio per i gomiti.

