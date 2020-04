Oroscopo Branko oggi, 25 aprile 2020: le stelle del giorno

Buona festa di liberazione a tutti voi, e buon sabato. Siamo qui pronti ad interrogare come sempre il cielo, per sapere come potrà andare per noi questa bella giornata. Lo facciamo allora tramite Branko e le sue previsioni di oggi, 25 aprile 2020. Al solito, queste previsioni sono realizzate in libera interpretazione delle pubblicazioni di Branko online.



Nell’articolo ecco l’oroscopo di Branko per oggi, 25 aprile 2020 senza negarvi uno sguardo alle previsioni settimanali e del mese.

Branko: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo 25 aprile Branko: Ariete

Ti senti male per come è stato scaricato un amico. Incoraggialo a sfogarsi, ma non lasciarlo sguazzare. Deve andare avanti.

Oroscopo 25 aprile Branko: Toro

Andare avanti o tornare indietro? Che ne dici di fare una pausa improvvisata? Il tempo lontano da un progetto ti consente di vedere come stai procedendo.

Oroscopo 25 aprile Branko: Gemelli

Faresti meglio a non saperlo? Una domanda legittima dopo aver assistito a una conversazione “non registrata”. Dedica qualche giorno a pensare a cosa fare.

Oroscopo 25 aprile Branko: Cancro

Evitare uno scontro potrebbe essere peggio che semplicemente eliminarlo. Dichiara ciò che hai da dire il più concretamente possibile e il gioco è fatto.

