Oroscopo Branko oggi, 29 gennaio 2022: le previsioni del giorno

Ecco l'oroscopo di Branko per oggi, 29 gennaio 2022

Oroscopo 29 gennaio Branko: Ariete

Ti stai aggrappando a qualcuno che non vuole essere lì? Lasciarsi andare. È l’unico modo per scoprire se vuole far parte della tua vita o meno.

Devi trovare le giuste ragioni per continuare a percorrere la strada che stai percorrendo. Afferrare le cannucce semplicemente non lo taglia più.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Cancro

Oroscopo 29 gennaio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 29 gennaio Branko: Leone

Devi toglierti dall’equazione. L’auto-recriminazione ti impedisce di salvare la situazione. Oroscopo 29 gennaio Branko: Vergine

Non dovresti sentirti in colpa per la tua fortuna. Semmai dovresti cercare dei modi per trarne vantaggio. Opportunità come questa sono poche e lontane tra loro.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Bilancia

Non è facile dire di no, ma tenere qualcuno appeso è peggio. Hai deciso e ora l’altra persona ha bisogno di sapere a che punto sei. Oroscopo 29 gennaio Branko: Scorpione

Hai bisogno di un cambio di scena perché hai rimuginato nell’angolo per troppo tempo. Vai in giro! Ti farà un mondo di bene!

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 29 gennaio Branko: Sagittario

Smetti di essere lì per le persone che non sono lì per te. Questo può sembrare scortese e ingrato, ma questo è il punto.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Capricorno

Chi dice che non riesci a trovare un modo carino per deludere qualcuno? Ricorda che solo perché le cose non funzionano ora non significa che sarà sempre così.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Acquario

Potresti essere sorpreso dalla risposta emotiva delle persone oggi. Si sentono delusi da te e devi scoprire perché.

Oroscopo 29 gennaio Branko: Pesci

Non ottenere ciò che vuoi potrebbe rivelarsi un grande motivatore. In passato ti saresti leccato le ferite; ora sei acceso e arrabbiato. Va bene!

