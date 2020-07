Oroscopo Branko oggi 3 luglio 2020: previsioni del giorno

Oroscopo 3 luglio Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 3 luglio Branko: Leone

Solo tu sai per cosa stai lottando, e quindi solo tu puoi decidere quali dovrebbero essere le tue azioni. Se qualcuno cerca di dirti che cosa stai facendo di sbagliato, metti un blocco sulla loro capacità di contattarti. Non ti servono.

Oroscopo 3 luglio Branko: Vergine

Non devi essere timido nel dire agli altri ciò che pensi, ma devi scegliere attentamente le tue parole in modo da non rischiare di turbare le persone e di metterle contro di te. Qualcuno deve dirlo così com’è, e tu sei nella posizione migliore per essere il messaggero.

Oroscopo 3 luglio Branko: Bilancia

Fai tutto il necessario per mantenere la mente acuta perché ci saranno molte sfide nei prossimi giorni e la maggior parte di loro sarà di natura mentale. Non hai bisogno di muscoli per vincere battaglie quando hai il cervello.

Oroscopo 3 luglio Branko: Scorpione

Le informazioni che ricevi da un amico ti incanteranno oggi, ma ti consigliamo vivamente di verificarne l’autenticità prima di intraprendere qualsiasi tipo di azione. Potrebbe essere che abbiano completamente la parte sbagliata del bastone: un bastone che i tuoi nemici potrebbero usare per batterti!

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 3 luglio Branko: Sagittario

Se qualcuno con cui lavori a fianco ti consigli su cosa sta succedendo, sarebbe saggio prenderlo sul serio. Sanno molto più degli eventi che si svolgono dietro le quinte di te, quindi agisci su ciò che ti dicono.

Oroscopo 3 luglio Branko: Capricorno

È probabile che cambi idea di nuovo ancora oggi e che le persone con cui lavori non saranno impressionate. Non è che tu sia così indeciso, quindi fai un passo indietro e lascia che un collega fidato ti sostituisca.

Oroscopo 3 luglio Branko: Acquario

Stai prendendo una visione troppo negativa di una situazione che non è così importante come pensi. Ad alcune persone piace creare un dramma da una crisi, ma non hai l’obbligo di seguire il loro esempio. La vita è ciò che ne fai di essa.

Oroscopo 3 luglio Branko: Pesci

Il cielo in questo periodo dell’anno offre l’opportunità di portare avanti attività creative e artistiche, quindi decidi cosa desideri maggiormente portare nel mondo e realizzalo nei prossimi giorni. Rendi i tuoi disegni audaci e belli.

Queste le previsioni di oggi di Branko, ma per completare consultate anche le previsioni di Paolo Fox e quelle della nostra redazione.