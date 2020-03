Oroscopo Branko oggi, 5 marzo 2020: le previsioni del giorno

Oroscopo 5 marzo Branko: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 5 marzo Branko: Leone

Trasferirsi in Toro per Venere migliorerà il tuo benessere. Vuoi lavorare sodo per avere successo. Potresti non credere a tutti i tuoi sogni, ma la soddisfazione arriverà da te.

Oroscopo 5 marzo Branko: Vergine

L’amore è coltivato dalle stelle di oggi. Qualcuno avrà un incontro che può trasformare una storia importante nel tempo. Al lavoro, questo oroscopo garantisce buoni risultati.

Oroscopo 5 marzo Branko: Bilancia

Come con altri segni, avrai un impatto positivo dal viaggio di Venere. In primo luogo, saranno i rapporti sociali e familiari a beneficiare del nuovo conforto dopo la crisi del mese scorso.

Oroscopo 5 marzo Branko: Scorpione

Guardati dalla gelosia! Venere in Toro può chiedere feedback al tuo partner. Le persone che non hanno una relazione sono a rischio di essere trascinate in una storia difficile e imprevedibile.

Branko: oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 5 marzo Branko: Sagittario

L’astrologia raccomanda di prestare attenzione al cibo. L’entrata di Venere nella regione del Toro può stimolare un forte desiderio di zucchero. Se ritieni di avere molte responsabilità, è meglio delegare alcuni problemi alle persone di cui ti fidi.

Oroscopo 5 marzo Branko: Capricorno

Hai una bella situazione nelle tue mani. Venere sosterrà le tue emozioni. Le coppie in conflitto ottengono molto conforto. Solo un cuore aperto, d’altra parte, sarà in grado di avere una nuova identità.

Oroscopo 5 marzo Branko: Acquario

Potresti notare un leggero cambiamento di umore. Forse qualcuno vuole una nuova relazione. Branko raccomanda di prestare molta attenzione alle riunioni.

Oroscopo 5 marzo Branko: Pesci

Gli effetti positivi di Venere proteggeranno la tua vita amorosa. Domani sarai circondato dall’amore come mai prima d’ora. Coloro che hanno una relazione in conflitto saranno in grado di utilizzare i prossimi momenti per identificare il proprio partner.

