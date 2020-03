Oroscopo della settimana Branko: la classifica dei segni dal 23 al 29 marzo 2020

Inizia la nuova settimana e inevitabilmente cambierà l’intero quadro per i segni zodiacali. Per saperne di più in anticipo, andiamo a leggere le previsioni di Branko da lunedì 23 marzo 2020 a domenica 29 marzo 2020.

Nel prossimo articolo trovate tutto l’oroscopo della settimana di Branko, nella nostra rielaborazione ricavata liberamente dalle pubblicazioni dell’astrologo sul web.

Branko, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Branko della settimana: Ariete

Le condizioni monetarie migliorano attraverso i rendimenti degli investimenti precedenti. Alcuni individui attenti alla salute vogliono allenarsi. Il tempo sul fronte professionale sembra brutto, quindi resta cauto. L’oroscopo della settimana Branko: Toro Questa settimana le cose si muoveranno con un orologio di precisione. Le stelle predicono stabilità sul fronte finanziario. Dovrai prenderti più cura della tua salute. Seguire il bilancio di casa è strettamente importante in questo frangente. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Otterrai una salute perfetta attraverso i tuoi sforzi. Un cambio di lavoro per alcuni si rivelerà azzeccato. Il ripristino della casa può diventare una priorità per alcuni. L’oroscopo della settimana di Branko: Cancro Una promozione è in programma per alcuni, i problemi finanziari per coloro che sono indebitati probabilmente finiranno presto. Tieni la famiglia informata e contribuisci a prevenire equivoci. Ritardi e interruzioni devono essere presi in tempo. Aggiornamento alle 7.00 Branko, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone La tua mancanza di motivazione può rivelarsi un ostacolo sul fronte professionale. Divertirsi in una riunione è probabile. Qualcuno a cui sei interessato sul fronte romantico può ignorarti senza un motivo significativo. Oroscopo Branko della settimana: Vergine

Una parola di elogio è in serbo per qualcosa che hai ottenuto sul lavoro. Probabilmente ti divertirai a passare del tempo con un vecchio amico o un parente. Le tue intenzioni romantiche sono suscettibili di essere ampiamente ricompensate.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Potrebbe essere necessario essere persuasivo per farsi strada in famiglia. Ricorda di mettere la sicurezza al primo posto durante il percorso. Aumenta la velocità e frena tutti i tipi di distrazioni. Alcuni problemi potrebbero richiedere la tua attenzione immediata.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Avrai abbastanza da investire in una proprietà adatta. L’ammissione a un progetto che desideravi così disperatamente potrebbe diventare una realtà. Il fronte romantico appare promettente.

Aggiornamento alle 8.00

Branko, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Un giovane può richiedere motivazioni e orientamento, quindi resta da supportare. Buoni rendimenti possono essere attesi da chi investe in proprietà. Il tuo spirito competitivo promette di portarti all’apice del successo.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Potrebbe essere necessario dedicare ore extra al completamento di un incarico sul fronte lavorativo. È probabile che il tuo atteggiamento premuroso rinsaldi l’amore con tua amata.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Questo è il momento di consolidare la tua posizione sul fronte professionale. Sono previste molte attività sul fronte interno e promettono momenti divertenti. Coloro che cercano l’amore possono essere ampiamente ricompensati.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Tieni d’occhio i tuoi progressi sul fronte lavorativo. È probabile che dedichi tempo e attenzione a qualcuno sul fronte sociale e guadagni lodi. Un concorrente può apparire sulla scena romantica e lottare per il tuo amore.

Aggiornamento ore 9.00