Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 14 al 20 dicembre 2020

Salve a tutti, amici appassionati di astrologia. Il Natale si avvicina e noi cerchiamo di conoscere l’andamento della settimana con le previsioni di Branko da lunedì 14 a domenica 20 dicembre 2020.

A seguire l’oroscopo della settimana di Branko, con la nostra rielaborazione tratta liberamente dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Questo è un ottimo momento per fare una mossa di carriera sul fronte professionale. La tua intelligenza non solo ti manterrà finanziariamente stabile, ma attirerà anche denaro. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

È probabile che le cose si illuminino sul fronte accademico. Gli sforzi per motivare un giovane non saranno vani, poiché è previsto un netto miglioramento. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli C’è una grande possibilità di essere sposato con qualcuno del campo opposto sul fronte romantico! La tua attenzione alla salute ti manterrà in forma. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro È probabile che ti verranno elogiati e apprezzati sul fronte sociale. È possibile che una buona compagnia ti faccia divertire durante il viaggio. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone È probabile che qualcuno acquisti un alloggio adeguato. Puoi aiutare qualcuno al lavoro assumendo una parte del carico di lavoro sulle tue spalle. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Il denaro scorre e potrebbe indurti a fare shopping! Intrattenere i tuoi amici è sulle carte. Una proprietà può entrare nel tuo nome.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Ci sono un sacco di cose imponderabili che ti stanno di fronte sul fronte professionale, ma questo non dovrebbe metterti giù di morale.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Qualunque cosa ti dica un anziano della famiglia sarà per il tuo bene, quindi non ha senso ribellarsi contro di essa. Potresti pianificare un’uscita con gli amici in questa settimana, ma non aspettarti che tutti siano presenti.

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

La pazienza farà miracoli per disinnescare una situazione esplosiva. Puoi essere in uno stato d’animo contemplativo.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Puoi intraprendere un viaggio per incontrare qualcuno vicino. Questa è una buona settimana da trascorrere con la famiglia. Un viaggio ti permetterà di incontrare persone che non conosci da molto tempo.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Scoprirai che le cose stanno diventando favorevoli sul fronte professionale. È probabile che le tue prestazioni in un compito specifico vengano lodate da coloro che contano.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Finanziariamente, ti sentirai molto più sicuro di prima. Pianificare qualcosa di eccitante con la persona che ami non può essere escluso.

