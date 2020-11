Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 23 al 29 novembre 2020

Arriva la settimana nuova con tutti i cambiamenti che ne conseguono. Scopriamo i segreti delle stelle con le previsioni di Branko da lunedì 23 novembre a domenica 29 novembre 2020.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, con la nostra sintesi tratta liberamente dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Potresti essere invitato a diventare parte di un’organizzazione o associazione. Se hai voglia di pettegolezzi, tutto ciò che devi fare è unirti alla tua cerchia sociale in questa settimana.

L’oroscopo della settimana Branko: Toro Quanto più esaurientemente istruisci i subordinati per un particolare compito al lavoro, tanto più perfetto sarà il risultato finale, ricordalo. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli È probabile che il denaro prestato a un amico venga restituito presto. È possibile che il coniuge prenda la tua opinione prima di intraprendere qualcosa di importante. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro La fretta fa spreco, ricordalo al lavoro e non indulgere in scorciatoie. È probabile che l’ottimismo generale ti mantenga di buon umore per tutta la settimana. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Anche se potresti non ottenere molto sul fronte del lavoro, qualunque cosa farai conta. Socialmente, sarai in grado di stabilire nuovi contatti e non lascerai nulla di intentato per guadagnare popolarità. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Qualcuno che ti piace potrebbe attirare la tua attenzione sul fronte romantico. La salute rimarrà buona.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Riuscirai a implementare le tue idee sul lavoro con successo. Una vita attiva e una dieta sana funzioneranno come per magia per mantenerti in forma.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

I malati potranno riprendersi prima del previsto. Il denaro proviene da una fonte inaspettata per renderti finanziariamente più forte.

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

Potrebbe essere necessario utilizzare alcune nuove idee sul fronte professionale per raggiungere il tuo obiettivo. Le distrazioni minacciano di farti restare indietro sul fronte accademico, quindi resta concentrato.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Fidarsi degli altri è un problema con te ed è probabile che aumenti il tuo carico di lavoro. Potresti non essere in grado di partecipare a una funzione in cui sei l’ospite principale.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Sta per accadere qualcosa di importante sul fronte familiare che potrebbe avere conseguenze di vasta portata. È probabile una situazione di amore a prima vista, quindi fatti vedere al meglio!

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

È probabile che gli sposi trascorreranno un breve viaggio insieme. Il viaggio oltremare consentirà ad alcuni di incontrare i loro cari e vicini.

