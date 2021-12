Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 6 al 12 dicembre 2021

Bentornati nel nostro spazio, dedicato alla settimana con le previsioni di Branko da lunedì 6 a domenica 12 dicembre 2021.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, realizzato in rielaborazione libera dalle pubblicazioni dell’astrologo online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Questa non è l’occasione giusta per proiettare qualcosa di personale sul fronte sociale, in quanto può andare contro di te. Potresti trovarti confuso riguardo al perseguire qualcosa sul fronte accademico. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Qualsiasi decisione che prendi sul fronte della carriera in questo momento avrà conseguenze di vasta portata. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Potresti pentirti dell’interferenza del coniuge nel perseguire la tua passione. Previsto un calo dei guadagni. Scegli bene, perché una scelta sbagliata potrebbe non essere a tuo favore. L’oroscopo della settimana Branko: Cancro I pensieri romantici possono dominare la tua mente. Non ti pentirai della tua decisione di intraprendere un viaggio a cui eri riluttante in primo luogo. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Un problema in famiglia avrà bisogno di una soluzione immediata, prima che diventi serio. In questa settimana, devi dare tempo a qualcuno che non vede l’ora di incontrarti. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Non aspettarti un riconoscimento immediato per le tue eccellenti prestazioni sul lavoro. Fai attenzione a quanto investi e in cosa sul fronte finanziario.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

In questa settimana potresti doverti piegare alle richieste di qualcuno. La dedizione e la sincerità possono non valere nulla, se non sei in grado di proiettarle a coloro che contano.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

Il denaro prestato a qualcuno non può essere restituito in fretta. I tour ufficiali potrebbero non farti godere la vita familiare.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

La tua riluttanza ad aiutare qualcuno vicino potrebbe darti una cattiva reputazione. Alcune anomalie in un pezzo di terra acquistato di recente possono rivelarsi preoccupanti. La salute ha bisogno di cure.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Dovrai essere veloce nel cogliere un’opportunità che ti verrà incontro a breve. Le finanze minacciano di esaurirsi a causa della negligenza, quindi tieni sotto controllo le spese.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

Puoi essere gravato di un compito che non ti piace. Le tensioni sul fronte familiare possono tenerti di cattivo umore.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Non ha senso inseguire una storia d’amore che non ha futuro, quindi cerca di cancellare la lavagna e ricominciare da capo.

Aggiornamento ore 9.00