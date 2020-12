Oroscopo della settimana Branko: le previsioni dal 7 al 13 dicembre 2020

Un caro saluto a tutti, e passiamo direttamente al sodo: dobbiamo considerare le prospettive astrologiche settimanali, con le previsioni di Branko da lunedì 7 a domenica 13 dicembre 2020.

Ecco l’oroscopo della settimana di Branko, con la nostra sintesi tratta liberamente dalle pubblicazioni di Branko online.

Oroscopo settimanale Branko per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana Branko: Ariete

Se sei nel mezzo di una crisi, ne uscirai facilmente. È probabile che acquisirai la fiducia del tuo datore di lavoro sul fronte del lavoro. L’oroscopo della settimana Branko: Toro

Per chi è in divisa è prevista una crescita costante della carriera. È probabile che le questioni familiari ti interessino mentre cerchi di entrare socialmente. L’oroscopo della settimana Branko: Gemelli Un ragazzo di famiglia potrebbe aver bisogno di aiuto. Mantenere una mente aperta per quanto riguarda l’amore ti aiuterà a raccogliere ricchi benefici! L’oroscopo della settimana Branko: Cancro Questa è un’ottima settimana per fare soldi e farai di tutto per questo! L’avanzamento del lavoro sul fronte professionale sarà di tua soddisfazione. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana Branko per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Branko: Leone Puoi pianificare di intraprendere un pellegrinaggio per riposarti e ringiovanire. Qualcuno che ha preso in prestito denaro da te lo restituirà. Oroscopo della settimana Branko: Vergine Il tuo giudizio su qualcuno potrebbe farti offrire la tua mano in amicizia. Giocare un perfetto padrone di casa per le relazioni è sulle carte.

Oroscopo della settimana Branko: Bilancia

Potresti essere riconosciuto per il tuo contributo a una causa sociale. La lode è in serbo per un evento che hai organizzato.

Oroscopo della settimana Branko: Scorpione

È probabile che qualcosa di nuovo introdotto sul fronte professionale allevierà il tuo carico di lavoro. Sarai in grado di diffondere una brutta situazione a casa assumendo una posizione neutrale in una disputa.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana Branko per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Branko: Sagittario

È probabile che la persona che ami ricambierà in piena misura. Le stelle dei viaggi bruciano luminose, quindi prepara le valigie per una vacanza scintillante.

Oroscopo della settimana Branko: Capricorno

Puoi fare di tutto per proteggere il tuo interesse professionale. C’è molto in serbo per te nella prossima settimana.

Oroscopo della settimana Branko: Acquario

C’è una probabilità di vincere un affare redditizio. Alcuni di voi sono destinati a brillare sul fronte accademico.

L’oroscopo della settimana Branko: Pesci

Coloro che hanno un’inclinazione religiosa rischiano di essere coinvolti in alcuni riti tradizionali. Evita una situazione in cui non ti senti a tuo agio sul fronte romantico.

Aggiornamento ore 9.00