Oroscopo della settimana Paolo Fox: le previsioni dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Una nuova settimana davanti a noi, tutta da scoprire attraverso le previsioni di Paolo Fox, da lunedì 28 dicembre 2020 a domenica 3 gennaio 2021.

Ecco l’oroscopo della settimana di Paolo Fox con la nostra libera rielaborazione dalle pubblicazioni sul web dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Un membro della famiglia diventerà una grande fonte di incoraggiamento. Mantenere le opzioni aperte per intraprendere un viaggio sarà un passo nella giusta direzione. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro La tua ferma determinazione a raggiungere la forma fisica totale inizierà a produrre risultati positivi. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli È probabile che un errore commesso in una transazione finanziaria venga corretto in tempo. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro È probabile che tu faccia buoni progressi sul lavoro. È possibile una resa dei conti con il coniuge, poiché non sei dell’umore giusto per cedere! Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Mantenere il tuo piano di viaggio aperto al cambiamento ti aiuterà. È probabile che un incontro sociale ti porti alla ribalta. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

È probabile che la persona amata condivida sentimenti romantici e ti dia del tempo di qualità.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

La lode per qualcosa di compiuto è in serbo per alcuni al lavoro. Il successo di qualcuno sul fronte familiare ti renderà orgoglioso.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Un viaggio piacevole è in programma verso un posto interessante. Prenditi cura dei vicini, poiché qualcuno di importante potrebbe intervenire.

Paolo Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

La tua fortuna sta per cambiare in meglio, quindi aspettati che ti accada qualcosa di bello sul fronte personale o professionale.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Rimani finanziariamente sano, ma questo non è un motivo per spendere. Coloro che soffrono di disturbi probabilmente mostreranno un rapido recupero.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Evita di perdere la calma in una situazione in cui le cose non stanno andando per il verso giusto.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Gli investimenti precedenti inizieranno a dare ritorni ora. Potresti rimpiangere la tua decisione presa sul fronte professionale.

