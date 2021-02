Oroscopo della settimana: pronostici dal 15 al 21 febbraio 2021

Un caro saluto a tutti voi, apriamo le danze pensando ai prossimi giorni attraverso le previsioni da lunedì 15 a domenica 21 febbraio 2021.

Oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo della settimana: Ariete

C’è qualcuno che può aiutarti nella tua situazione attuale, quindi non esitare ad avvicinarti. Dare qualcosa a credito può essere rischioso per chi è impegnato nel commercio al dettaglio. L’oroscopo della settimana: Toro Potresti non essere nel giusto stato d’animo per affrontare i problemi personali di qualcuno. Il tuo coniuge potrebbe arrabbiarsi con te perché non ti prendi cura della tua salute. L’oroscopo della settimana: Gemelli Cospargi un po ‘di romanticismo nella tua relazione per rendere la tua crociera coniugale senza intoppi. Puoi rimanere indeciso su un problema. L’oroscopo della settimana: Cancro È probabile che una buona notizia ti faccia sorridere! Qualcuno che deve affrontare un problema medico mostra segni di miglioramento. È probabile che il tuo potere di convincere vinca ogni opposizione. Aggiornamento alle 7.00 Oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana: Leone Le cose migliorano sul fronte monetario man mano che aumenti i tuoi guadagni. Puoi sprecare molto tempo produttivo nell’organizzare le cose sul fronte domestico. Oroscopo della settimana: Vergine La tua vita amorosa può fare con un po ‘di eccitazione. Gli amici possono invitarti per un lungo viaggio in auto o per un pernottamento.

Oroscopo della settimana: Bilancia

Tieni d’occhio i progressi, per non restare indietro. Riuscirai ad aumentare i tuoi guadagni. Il denaro potrebbe non essere importante quanto trovare e trattenere personale qualificato per promuovere i tuoi obiettivi professionali.

Oroscopo della settimana: Scorpione

Quelli nel commercio al dettaglio possono trarre vantaggio dalla pubblicità del passaparola dei clienti esistenti. Assistere a una funzione può aprire la strada a una storia d’amore a lungo termine.

Aggiornamento alle 8.00

Oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana: Sagittario

I tuoi input potrebbero essere richiesti su qualche problema. Non condividere un veicolo con altri se vuoi viaggiare comodamente.

Oroscopo della settimana: Capricorno

Potrebbe essere necessario destreggiarsi tra più attività questa settimana. Le cose migliorano sul fronte degli affari. È probabile che i professionisti siano occupati sul campo. Gli investimenti saggi promettono di portare bei dividendi.

Oroscopo della settimana: Acquario

È probabile che qualcuno del sesso opposto si senta attratto da te. Un viaggio in una terra lontana sarà sia confortevole che istruttivo. L’autodisciplina ti troverà nel pieno della salute.

L’oroscopo della settimana: Pesci

La natura prepotente del coniuge può essere sconvolgente. Lascia che la tua prosperità sfiori anche i tuoi subordinati.

Aggiornamento ore 9.00