Oroscopo di domani Paolo Fox, 9 gennaio 2020. I pronostici del giorno

Paolo Fox, oroscopo 9 gennaio per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Ariete

Cominciamo a mettere qualche paletto per l’avvenire. Infatti, non sei soddisfatto probabilmente del tuo lavoro e del rapporto coi colleghi, oppure hai difficoltà a rapportarti con la gente. Anche in amore non è tempo per storie stabili. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Toro

Adesso, dopo una fase complessa, possiamo dire che sarai in grande spolvero grazie ai pianeti che incidono sulla tua giornata. Per l’amore, i separati possono abbandonarsi tranquillamente a una nuova conoscenza. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Gemelli

Non è il migliore degli inizi di nuovo anno, perché sul lavoro alcuni cambiamenti ti mettono a disagio. Potrebbe anche nascere qualche disputa legale, oppure dei malumori nella coppia. Tutto migliorerà fra un po’ di tempo. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Cancro

Nervi tesi, ma chi può biasimarti dopo le lotte continue di fine anno. Si parla a sproposito di te, specie a lavoro, ed è dura. Quello che puoi fare è evitare di gettare il clima negativo anche in casa.

Paolo Fox, oroscopo 9 gennaio per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Leone

Fase transitoria della vostra storia professionale, è bene andare avanti senza salti nel vuoto. Non fare l’errore di pensare di poter essere invicincibile perché non è questo il momento giusto per essere presuntuosi. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Vergine

Il tuo momento è davvero irripetibile, sembra che ti riesca ogni cosa e i limiti che ci sono, sono soltanto quelli che ti poni tu. Se invece in amore la situazione non ti soddisfa, pensa a chiudere la relazioni senza remore. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Bilancia

Gli imprenditori dovrebbero cominciare a essere un po’ più oculati per non trovarsi male in seguito: è pericoloso fare il passo più lungo della gamba. La tua stanchezza ha bisogno di un affetto sincero, devi rigenerarti. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Scorpione

Ultimamente sei sotto torchio e il nervosismo si taglia col coltello, specie a lavoro dove sei continuamente provocato. Non c'è molto altro da fare, se non portare pazienza e tenere duro.

Paolo Fox, oroscopo 9 gennaio per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Sagittario

Sei a caccia di emozioni nuove e questo mese ti sta accontentando, mentre sul piano professionale c’è la possibilità ora di sistemare vecchie faccende in sospeso. Sii cauto con il lato sentimentale, non prendere decisioni affrettate. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Capricorno

Sta per arrivare una bella sorpresa, un’opportunità di riscattarsi ma devi essere pronto a coglierla al volo. Così come stai facendo con l’amore, che ti premia e va sfruttato quindi al massimo delle possibilità. Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Acquario Se non tutto va come pensavi non è detto che la colpa sia sempre fuori: sforzati di capire che cosa puoi fare in prima persona per migliorare le cose. Ultimamente ti senti stanco, ma pian piano ti risolleverai.

Oroscopo Paolo Fox 9 gennaio 2020: Pesci

Anche se sei coraggioso di norma, ultimamente ti senti un po’ insicuro. Non devi, basta vedere Venere che sta arrivando per risollevarti il morale e scacciare via i brutti pensieri.

Aggiornamento ore 8.00