Oroscopo settimanale Paolo Fox: la classifica di tutti i segni dal 6 al 12 gennaio 2020

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di questa settimana, da lunedì 6 gennaio 2020 a domenica 12 gennaio 2020. Che cosa prevedono gli astri per noi tutti?

Come noto, l’apprezzatissimo astrologo – famoso per alcune sue apparizioni televisive come quelle nei programmi della Rai quali Mezzogiorno in Famiglia oppure I fatti vostri – è molto seguito da un numero sempre crescente di persone.

Del resto, tutti sanno chi è Paolo Fox. In generale, è considerato come uno dei principali esperti della astrologia e difficilmente ci si trova a chiedersi chi è Paolo Fox. Anzi. Apprezzato come uno dei più accreditati, tanto da essere seguitissimo in altri appuntamenti non solo in Tv ma anche in radio come quello su LatteMiele, Paolo Fox regala preziose indicazioni tutti i giorni.

Ogni mattino, ogni giorno, tantissime persone sperano di leggere per il proprio segno parole positive da parte di Paolo Fox. Ebbene, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per questa settimana?

Ebbene, ecco tutti i pronostici per ogni segno zodiacale, tratte dall’app Astri di Paolo Fox. Non finisce qui, però, perché chi è possibile anche consultare i pronostici del giorno sempre a cura dell’astrologo.

Paolo Fox, oroscopo settimanale per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox della settimana: Ariete

Non dovete procrastinare le decisioni importanti perché questo va a danno della vostra relazione. Dovete fare attenzione, in questa settimana, anche alle finanze, ma senza pensare tutto il tempo al lavoro. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Toro Siete molto sicuri di voi ultimamente, e questo vi rende interessanti alla maggior parte dei segni. In amore saranno mesi interessanti, iniziate da subito a mettervi in gioco. L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Gemelli Per i Gemelli c’è la possibilità di aprirsi all’amore, e in generale agli altri, quindi tutte le relazioni. Non serve stilare sempre un progetto completo per ogni situazione. L’oroscopo della settimana di Paolo Fox: Cancro Ultimamente siete così pieni di lavoro, e di frenesia nel farlo, che accantonate tutto il resto. Non mettete da parte la relazione, se siete in coppia, perché questa settimana è positiva. Aggiornamento alle 7.00 Paolo Fox, oroscopo della settimana per Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Leone Si comincia bene la settimana, con una nuova passionalità. Probabilmente è un momento favorevole anche per far dei progetti in famiglia, oppure per trovare soluzione a un piccolo grattacapo. Oroscopo Paolo Fox della settimana: Vergine

Qualcuno potrebbe essere portato a accantonare l’amore per via di un impegno anche entusiasmante sul lavoro. Fate le cose semplici, ma non negate attenzioni al partner.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Bilancia

Cercate di non darvi interamente alle persone che non lo meritano. Sul piano professionale siete anche troppo generosi, avete bisogno di rifiatare, non combattete contro i mulini a vento.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Scorpione

Sta per arrivare una ventata d’amore, anche per chi è già impegnato e ha bisogno di un stimolo in più. Chi ultimamente ha discusso con qualcuno, potrà finalmente fare la pace.

Aggiornamento alle 8.00

Paul Fox, oroscopo della settimana per Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Sagittario

Siate propositivi e scommettete su voi stessi: le relazioni sono protette e avrete la possibilità anche di ristabilire un contatto perso in passato.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Capricorno

Tendenzialmente favorevoli, le stelle in questa settimana presentano delle ottime opportunità. Il vostro ruolo è scegliere e farlo bene, anche sul piano relazionale.

Oroscopo della settimana Paolo Fox: Acquario

Se siete insieme a una persona da tempo, dedicatevi a lei senza remore. Qui avete la possibilità di fortificare il vostro legame, mentre sul lavoro dovrete impegnarvi un po’ di più.

L’oroscopo della settimana Paolo Fox: Pesci

Le nuove storie d’amore saranno protette da questo cielo, e molti si potranno liberare dalle ancore del passato. In questi giorni vi preparate a vincere anche una piccola battaglia.

Aggiornamento ore 09.00