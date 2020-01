Oroscopo 9 gennaio 2020: le stelle di domani

Che cosa prevede l’oroscopo per la giornata del 9 gennaio 2020, segno per segno? Anche oggi il movimento delle stelle, dei pianeti, delle congiunzioni astrali e le varie influenze planetarie, Luna compresa, incidono nella giornata di tutti noi.

Che cosa c’è da aspettarsi quest’oggi nel nostro oroscopo in questa giornata dell’8 gennaio 2020? Dopo aver analizzato le previsioni di Paolo Fox per domani ecco cosa dicono le previsioni astrali di Italia Sera. Vediamo tutti consigli delle stelle rispetto alle previsioni di Italia Sera di oggi.

Oroscopo 9 gennaio: Ariete

Altri si impegneranno per aiutarti e se sei intelligente lascerai fare. Non devi essere colui che inizia tutto e in questa occasione non devi iniziare niente. Non capita tutti i giorni di fare un giro così facile.

Oroscopo 9 gennaio: Toro

Una nuova ed eccitante sfida ti sta arrivando. Sei pronto per questo? Non lasciare che preoccupazioni finanziarie o impegni familiari ti impediscano di divertirti nei prossimi giorni. Dai un nome al tuo sogno e seguilo con tutto quello che hai.

Oroscopo 9 gennaio: Gemelli

L’intensità dei tuoi sentimenti può farti sussultare oggi, ma con Mercurio legato a Nettuno, pianeta dell’amore universale, ti sarà facile metterti nei panni degli altri e vedere perché fanno così male. Cosa puoi fare per assisterli?

Oroscopo 9 gennaio: Cancro

L’attività cosmica nell’area delle relazioni significa che sei osservato, ma nel modo più gradevole possibile. Non sorprenderti se oggi ricevi sguardi ammirati da sconosciuti attraenti, perché trovano anche qualcosa di attraente in te.

Oroscopo 9 gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo 9 gennaio: Leone

Qualcosa che hai preso così sul serio per così tanto tempo non ti interessa più. Dal punto di vista del lavoro, in particolare, non puoi essere disturbato a sentirti emotivo per cose che ora sembrano meschine e di scarsa importanza. Finalmente stai ottenendo le tue priorità giuste.

Oroscopo 9 gennaio: Vergine

Se i tuoi sforzi creativi sono stati repressi negli ultimi tempi, ciò che accadrà nei prossimi giorni sarà più che compensato. Stai per avere l’opportunità di mostrare cosa puoi fare, e il fatto felice è che puoi e farai molto.

Oroscopo 9 gennaio: Bilancia

Non limitare i tuoi affetti alle persone che conosci e di cui ti fidi: espandi la tua cerchia e fai sapere agli altri che senti il ​​loro dolore. Ciò che conta di più, ovviamente, è che hai anche la possibilità di aiutarli, e lo farai – in numerosi modi pratici.

Oroscopo 9 gennaio: Scorpione

Esci nel mondo e fai sapere alle persone chi sei e cosa puoi fare. Sembrerebbe che alcuni di quelli che ti conoscono per reputazione credano solo che non sei il tipo di persona che può essere facilmente avvicinata. Mostra loro che hanno torto.

Oroscopo 9 gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo 9 gennaio: Sagittario

Potresti essere tentato di acquistare un regalo costoso per qualcuno come dimostrazione del tuo amore, ma non è necessario. Quello che vogliono di più da te non sono le cose materiali ma la tua compagnia mentale ed emotiva, quindi passa un po ‘di tempo con loro oggi.

Oroscopo 9 gennaio: Capricorno

Sì, certo che dovresti ascoltare i consigli, specialmente da parte di persone che sembrano sapere di cosa stanno parlando – ma no, non devi fare come dicono se la tua voce interiore ti dice qualcosa di diverso. Fidati di te stesso prima di fidarti degli altri.

Oroscopo 9 gennaio: Acquario

Qualcuno richiederà la tua assistenza oggi. Ciò che accade domani e venerdì, tuttavia, chiarirà che sei stato portato a fare un giro che avrebbero potuto facilmente fare da soli.

Oroscopo 9 gennaio: Pesci

Le buone azioni ti verranno naturalmente oggi e in cambio l’universo farà cose buone per te. Una parte di te sa che tutto è collegato, quindi ciò che fai per le altre persone lo fai anche per te stesso – ti ritorna sempre.

