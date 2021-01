Oroscopo di gennaio 2021: le previsioni del mese

Eccoci qui per studiare insieme il primo mese del nuovo anno. Tutte le previsioni del nuovo mese, con le analisi segno per segno del nostro nuovo oroscopo del mese di gennaio.

Oroscopo gennaio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo gennaio: Ariete

Sei pronto a trarre immensa soddisfazione da una nuova occupazione o campo di lavoro. Aiutare qualcuno a realizzare qualcosa sul fronte accademico si rivelerà immensamente soddisfacente.

Oroscopo gennaio: Toro

I tuoi tentativi di riaccendere la tua vita amorosa avranno successo, quindi preparati per un momento emozionante! Un anziano può riporre piena fiducia in te per aver svolto un lavoro importante e tu non lo deluderai.

Oroscopo gennaio: Gemelli

Mantenendo in ordine il tuo posto di lavoro, liberi la tua mente dai pesi mentali ed emotivi e inviti l’ottimismo e la creatività. Il denaro scorre quando si registrano buoni profitti sul fronte professionale.

Oroscopo gennaio: Cancro

Potrebbe essere necessario apportare alcune modifiche al programma al lavoro per accogliere qualcos’altro. Chi è cosciente del proprio fisico è probabile che si iscriva a una palestra.

Oroscopo gennaio: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo gennaio: Leone

Per alcuni, una dieta equilibrata sarà la chiave per tornare in forma. È probabile che un lungo viaggio si riveli esaltante e ti aiuti a rinfrescarti. L’acquisizione di nuove proprietà è sulle carte.

Oroscopo gennaio: Vergine

Esercitare troppa pressione sui subordinati per la consegna potrebbe rivelarsi controproducente per i tuoi interessi.

Oroscopo gennaio: Bilancia

Riuscirai a esprimere il tuo punto di vista con forza sul lavoro e implementare la tua idea. È probabile che qualcuno raggiunga un buon affare.

Oroscopo gennaio: Scorpione

È probabile che la salute di un membro della famiglia che non sta bene migliori. Un problema di proprietà verrà risolto amichevolmente attraverso sforzi reciproci.

Oroscopo gennaio: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo gennaio: Sagittario

L’avanzamento di un caso o di un compito che ti è stato affidato rimarrà soddisfacente. È probabile che inizi qualcosa di importante sul fronte sociale.

Oroscopo gennaio: Capricorno

Potrebbe essere necessario controllare qualcuno che lavora a stretto contatto con te. L’impazienza e l’irritabilità minacciano di rovinare il tuo mese. È probabile che tu rimanga deluso e ti lamenti su tutto.

Oroscopo gennaio: Acquario

Il tuo malumore può dissuadere il tuo partner dal portare avanti i piani. Qualcuno potrebbe giocare in una funzione organizzata da te. Intraprendere un viaggio con qualcuno che non ti piace particolarmente non può essere escluso per alcuni.

Oroscopo gennaio: Pesci

Sii molto vigile mentre trasporti denaro. Mettiti di impegno in ogni nuovo progetto. Questo ti aiuta ad attirare nuovi affari o opportunità di fare soldi.

